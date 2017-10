PopChorProjekt und Maybebop begeistern im Postsaal +++ Video

"Move your body!" Das PopChorProjekt rockte den voll besetzten Postsaal. - Fotos: Thorsten Kögler "Move your body!" Das PopChorProjekt rockte den voll besetzten Postsaal. - Fotos: Thorsten Kögler



Die Gleichung ging voll auf. Lokale Chorszene plus nationale A-cappella-Größen ergibt: eine Sternstunde des Vokalgesangs. 70 Stimmen brachten 300 Zuhörer in Hochstimmung – erst das 66-köpfige PopChorProjekt der Musikschule Trostberg, das nach nur fünf Probentagen demonstrierte, dass ein Laienchor mit Ambition, Leidenschaft und Professionalität zu gesanglichen Höchstleistungen fähig ist. Dann die vier Stimmakrobaten von Maybebop, die ihre Ausnahmestellung in Sachen kreativer Sangeskunst mit einem stilistisch, wie thematisch fulminanten Rundumschlag untermauerten.

Das Video finden Sie am Ende des Artikels

Am Ende sangen auch die Besucher im Postsaal – nämlich Lobeshymnen auf die Klangkünstler aus dem hohen Norden und das neue Gesangskollektiv aus Südostbayern, das diesen rundum stimmigen Sonntagabend ermöglicht hatte. Die beiden heimischen Sänger Suse und Bernd Mergner waren es, die Maybebop für das einzige Südbayern-Konzert sowie einen Workshop nach Trostberg geholt hatten.

Die erfahrenen Lehrmeister zeigten sich tagsüber bei ihren Coachings in Stimmbildung, Performance und Beatboxing angetan von der Basis, die die Chorleiterinnen Rebekka Thois und Karin Lischka schon gelegt hatten. Schöne Harmonien statt schiefer Töne, Bewegungsdrang und Dynamik statt steifer Orgelpfeifenaufstellung. Ein paar Prozent in Richtung des perfekten Groove kitzelten die Maybeboper aber noch heraus, so dass das PopChorProjekt bestens gerüstet war für das abendliche Heimspiel. Energiegeladen sangen sie den Eurythmics-Klassiker "Sweet Dreams", gänsehauterzeugend die Coldplay-Ballade "Fix You", herzergreifend den Joris-Hit "Herz über Kopf" und einfach nur großartig die vom Vorarlbergerischen ins Oberbairische umgetextete HMBC-Sandler-Hymne "Vo Mello bis ge Schoppornou". Wenn der Popchor nach einem Kurvenwirt-Absturz im "Libella" den beschwerlichen Heimweg per pedes und per Anhalter bewältigt, heißt das "Vo Droschberg bis auf Emertsham". D'Fiass ham eahna – unüberhör- und unübersehbar – "weh do", musikalisch und choreografisch ist es ein einziger Triumphmarsch. Brummend, zischend, fauchend mit viel "Aum! Aum!" und "Whoo-hoo!" stürzt sich die Vorgruppe schließlich in die "Everybody Dance Now"-Partyposen , so dass sich der Postsaal als ausreichend gerockt und aufgewärmt betrachten darf für den höchstkarätigen Haupt-Act.



Lichtgestalten des A-cappella-Pop: Maybebop mit, von links, Jan Bürger, Oliver Gies, Sebastian Schröder und Lukas Teske. Lichtgestalten des A-cappella-Pop: Maybebop mit, von links, Jan Bürger, Oliver Gies, Sebastian Schröder und Lukas Teske.



Modisch von grau-weiß-blau zu schwarz-weiß-gelb, akustisch von viel- zu vierstimmig – hinein in Klangwelten, die einzig und allein die Stimmbänder von Jan Bürger (Countertenor), Lukas Teske (Tenor), Oliver Gies (Bariton) und Sebastian Schröder (Bass) zu erschließen im Stande sind. Sie formen zu viert ein ganzes Orchester und nehmen ihr Publikum mit auf eine spektakulär beleuchtete Achterbahnfahrt durch die Musikgenres mit. Die Eigenkompositionen ihres neuen Albums "Sistemfeler" bestechen mit rhetorischer Raffinesse und üben Gesellschaftskritik mit Taktgefühl, Tiefgang und geschliffenen Texten. Das vokale Blech dröhnt, der Begriff "aus vollen Kehlen" ist bei Maybebop nur damit zu erklären, dass sich darin mehrere Schlagzeuge, E-Gitarren und Synthesizer befinden. Und Choreografien und Timing der vier Bühnentiere sind ohnehin pure Perfektion. − tt

VIDEO: Der PopChor begeistert die Trostberger

(Kamera: Thois)



Den ganzen Bericht lesen Sie am 18. Oktober im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.