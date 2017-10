Schwerer Kindesmissbrauch: Traunreuter gesteht vor Gericht

Weil er ein Mädchen mindestens 26 Mal sexuell missbraucht und Fotos und Videos davon im Darknet veröffentlicht haben soll, muss sich ab Dienstag ein 28 Jahre alter Mann aus Traunreut vor der Jugendkammer des Landgerichts in Traunstein verantworten. − Foto: Kretzmer Weil er ein Mädchen mindestens 26 Mal sexuell missbraucht und Fotos und Videos davon im Darknet veröffentlicht haben soll, muss sich ab Dienstag ein 28 Jahre alter Mann aus Traunreut vor der Jugendkammer des Landgerichts in Traunstein verantworten. − Foto: Kretzmer



Über Fotos im Darknet stießen Cybercrime-Ermittler auf einen 28-jährigen Traunreuter, der den jahrelangen massiven Missbrauch an einem anfangs erst sieben Jahre alten Mädchen, der Tochter seiner Ehefrau, mit Fotos und Videos dokumentiert hatte. Vor der Jugendschutzkammer am Landgericht Traunstein legte der Angeklagte am Dienstag ein volles Geständnis ab, beschönigte aber einiges.

Keinen Glauben fand seine Erklärung, es habe sich um eine gegenseitige Liebesbeziehung gehandelt. Bei der Polizei hatte das inzwischen zehn Jahre alte Kind gesagt: "Ich hab so Angst. Ich will nie mehr zu ihm." Das Opfer muss nach dem Geständnis wohl nicht in den Zeugenstand. Mit einem Urteil der Kammer mit Vorsitzendem Richter Dr. Klaus Weidmann wird am Mittwoch gerechnet.

Groß war am Dienstag das Medieninteresse an dem Kinderschänder, der am 27. Januar 2017 auf einen Haftbefehl mit Öffentlichkeitsfahndung hin in Traunreut an seiner Wohnadresse mit über ein Promille Alkohol im Blut vorläufig festgenommen worden war. Die Ermittlungen hatte die bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg angesiedelte "Zentralstelle für Cybercrime Bayern" geführt. Sie ist durch Oberstaatsanwalt Thomas Goger als Ankläger vertreten. Dessen Vorwürfe umfassen 29 Missbrauchshandlungen zwischen 20. März 2014 und 21. Januar 2017 sowie die Verbreitung von kinderpornografischen Bildern über den Internetdienst "Skype" an andere Nutzer. Über sie und ein Tauschprogramm des 28-Jährigen für Filme und Spiele gegen Kinderpornografie wanderten die Aufnahmen mit dem kindlichen Opfer weiter.

Letztlich landeten sie im Darknet, wo sie wohl noch über längere Zeit kursieren, wie der Oberstaatsanwalt anmerkte. Goger richtete an den von Rechtsanwalt Michael Vogel aus Traunstein verteidigten Angeklagten: "Sie haben enormen Schaden angerichtet." Das schien dem 28-Jährigen bewusst: "Ich weiß wirklich, dass es ein Riesenfehler war. Ich habe erstmals im Leben so einen Scheiß gebaut. Es könnte alles so gut laufen, wenn das Ganze nie passiert wäre." − kdMehr dazu lesen Sie in der Mittwochsausgabe der Passauer Neuen Presse