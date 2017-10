Sie trinkt, er ist verzweifelt: Hilfe für Angehörige von Alkoholikern

Alkoholismus ist kein reines Männerproblem, auch Frauen greifen immer wieder zur Flasche. Für Angehörige sind Alkoholkranke eine hohe Belastung. − Foto: Wölfl Alkoholismus ist kein reines Männerproblem, auch Frauen greifen immer wieder zur Flasche. Für Angehörige sind Alkoholkranke eine hohe Belastung. − Foto: Wölfl



Endlich wieder lebenswert leben, diesen Wunsch teilen viele Angehörige von Alkoholkranken. Seit 50 Jahren bieten ihnen in Deutschland sogenannte Al-Anon-Gruppen Hilfe an, jetzt wurde in Traunreut eine zweite Al-Anon-Gruppe gegründet, die sich regelmäßig im evangelischen Gemeindesaal trifft, denn: "Gemeinsam sind wir stark genug, um mit dem Tabu-Thema Alkoholismus umzugehen." Wie nötig dies ist, schildern Betroffene, bei denen der Alkoholismus von Familienangehörigen auch ihr Leben völlig verändert hat.

Die Hände zittern, die Stimme versagt. Eigentlich ist ihr Ehemann doch ein hilfsbereiter, rücksichtsvoller und sensibler Lebenspartner, ein liebevoller Vater für die beiden kleinen Jungs, erzählt Elli bei ihrem ersten Besuch in der Selbsthilfegruppe von Al-Anon. Nur wenn er getrunken hat, dann ist er nicht wiederzuerkennen. Laut, aggressiv, gewalttätig. Und am nächsten Tag so voller Reue, erschrocken über sein Tun. Immer wieder glaubt Elli seinen ehrlich gemeinten Versprechungen, ab sofort nie wieder zu trinken. Seit Jahren geht das so, nur die Häufigkeit der Ausraster hat in den letzten Monaten zugenommen. Verzweifelt suchte Elli Hilfe bei Freunden, in der Familie. "Doch die raten mir immer nur, mich von ihm zu trennen, aber es muss doch noch eine andere Lösung geben".

Ludwig wollte nur weg vom trinkenden Vater. Nie wieder so eine Umgebung schwor er sich. An der Uni, fern der Heimat, verliebte er sich schnell in eine wunderhübsche junge Frau. Monika, intelligent wie er, allerdings ein wenig labil. Er wollte sie beschützen. Heute haben sie zwei gemeinsame Kinder, zwei und vier Jahre alt. Sie trinkt. Er ist verzweifelt: "Ich weiß mir nicht mehr zu helfen…!" Es gibt viele Ellis, Julias, Angelas und Peter und Ludwigs, versichern die Organisatoren der neuen Al-Anon-Gruppe in Traunreut. Für sie gibt es jetzt den neuen Anlaufpunkt in der Stadt, der Gruppenname lautet "Al-Anon Familiengruppe Traunreut 2".

Im geschützten Raum teilen sie Erfahrung, Kraft und Hoffnung. Neue Teilnehmer sind herzlich willkommen. Die Gruppe ist offen für Angehörige, die einen alkoholkranken Partner oder ein alkoholkrankes Kind haben, ebenso bieten die Organisatoren Hilfe für Erwachsene und Jugendliche, die in einer alkoholkranken Familie aufgewachsen sind oder noch aufwachsen.

Al-Anon steht für die Familiengruppen, die einen trinkenden Angehörigen haben und großen Wert auf Anonymität legen. Alles, was in der Gruppe besprochen wird, wird nicht weitererzählt: "Nur so können wir uns öffnen." Die neue, zweite Selbsthilfegruppe Al-Anon in Traunreut trifft sich einmal im Monat, und zwar immer am letzten Mittwoch um 19.30 Uhr im Gemeindehaus der evangelischen Kirche an der Carl-Köttgen-Straße 1a. Die nächsten Termine sind: 25. Oktober, 29. November und 27. Dezember. Vorabinformationen gibt es unter Tel. 0861/90963022. − red

