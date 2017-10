EIA: Seuchengefahr für Pferde ist vorerst gebannt

Die Pferdeseuche "Ansteckende Blutarmut der Einhufer" (EIA) greift das Blut sowie die blutbildenden Organe an und kann innerhalb weniger Wochen zum Tod der erkrankten Tiere führen. − Foto: dpa Die Pferdeseuche "Ansteckende Blutarmut der Einhufer" (EIA) greift das Blut sowie die blutbildenden Organe an und kann innerhalb weniger Wochen zum Tod der erkrankten Tiere führen. − Foto: dpa



Im Landkreis Traunstein ist die Gefahr des Ausbruchs der "Ansteckenden Blutarmut der Einhufer" (Equine Infektöse Anämie, kurz EIA) derzeit gebannt. Bei dieser Viruserkrankung, die Pferde, Esel, Maultiere, Maulesel sowie Zebras befallen kann, handelt es sich um eine anzeigepflichtige Tierseuche, die für Menschen ungefährlich ist.

Nach umfangreichen Untersuchungen hat das Veterinäramt am Landratsamt Traunstein jetzt Entwarnung gegeben. Kein Pferd aus dem Landkreis Traunstein hatte sich angesteckt, und auch auf den Pferdesportveranstaltungen gab es nach amtlicher Kenntnis kein Gastpferd, welches das Virus in sich getragen hatte.

Einmal infizierte Tiere bleiben lebenslang Virusträger und können so zur Verbreitung der Krankheit beitragen. Das Virus wird in erster Linie über blutsaugende Insekten wie Bremsen, Mücken und Stechfliegen übertragen. Im Zuge der Erkrankung kann eine Blutarmut (Anämie) entstehen. Betroffene Pferde zeigen daher Schwäche und Mattigkeit, Fieber und Wasseransammlungen am Bauch und in den Beinen. Ein tödlicher Verlauf der Erkrankung ist möglich. Seit Juni waren allein in Deutschland 17 Pferde in elf Ställen in sechs Bundesländern betroffen.

