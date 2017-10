Feuerwehr Nirnharting fit in THL

Nach einigen Jahren absolvierte eine Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Nirnharting bei Waging (Lkr. Traunstein) wieder ein Abzeichen für Technische Hilfeleistung, kurz THL. Nach intensiver Vorbereitung war es soweit: Zwölf Feuerwehrmänner und zwei Feuerwehrfrauen mussten in einer bestimmten Zeit eine eingeklemmte Person aus einem Fahrzeug retten. Der Unfall war nachgestellt worden. 13 Abzeichen in Bronze und ein Abzeichen in Silber waren der Lohn für die gute Leistung der Floriansjünger. Kommandant Wolfgang Sedlmayer lobte seine Mannschaft ebenso und freute sich über das gute Ergebnis.