Rudolf Zwesper: Engagierter Bürger feiert seinen 85. Geburstag

Gratulation zum Wiegenfest: Rudolf Zwesper (links) erhielt anlässlich seines 85. Geburtstags Besuch von Bürgermeister Johann Schild, der ihm die Glückwünsche der Gemeinde überbrachte. − Foto: Aigner Gratulation zum Wiegenfest: Rudolf Zwesper (links) erhielt anlässlich seines 85. Geburtstags Besuch von Bürgermeister Johann Schild, der ihm die Glückwünsche der Gemeinde überbrachte. − Foto: Aigner



Rudolf Zwesper aus Götzing feierte kürzlich im Kreis seiner Familie und seiner vielen Patenkinder seinen 85. Geburtstag. Auch Fridolfings Bürgermeister Johann Schild besuchte den Jubilar und überbrachte ihm seine persönlichen Glückwünsche sowie die der Gemeinde. Seit 1966 engagiert sich Zwesper beim Roten Kreuz. Für seinen großen ehrenamtlichen Einsatz erhielt Rudolf Zwesper 1997 die Fridolfinger Münze in Silber und 2005 die Fridolfinger Münze in Gold sowie die Ehrennadel in Gold. Auch das Bayerische Rote Kreuz ehrte ihn mit den Verdienstmedaillen in Bronze, Silber und Gold, der Henry-Dunant-Silbermedaille sowie der DRK-Ehrennadeln in Silber und Gold für bis zu einem halben Jahrhundert aktive Rotkreuz-Arbeit. Er erhielt auch Ehrennadeln in Silber und Gold für besondere Verdienste. Die Ehrenzeichen am Bande des Freistaates Bayern in Silber und Gold sowie das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland sind weitere Auszeichnungen.