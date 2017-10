Über 100 Einsatzkräfte bringen Brand in Obing unter Kontrolle

Foto: FDL/Lamminger Foto: FDL/Lamminger



Zu einem Großeinsatz der Feuerwehren kam es am Dienstag gegen 21.45 Uhr im Ortskern von Obing. Die Leitstelle war über einen Brand in einem Wohnhaus in der Bräugasse in Obing informiert worden. Die Feuerwehren aus Obing, Albertaich und Pittenhart rückten sofort aus. Als sie am Brandort eintrafen, drang dichter Rauch aus dem Dach. Beim Eindringen in das Haus wurde dann bereits ein offenes Feuer festgestellt.

Sofort wurden nochmals zusätzliche Kräfte aus Rabenden, Kienberg und Kirchstätt nachalarmiert, um genügend Atemschutzträger zur Verfügung zu haben. Das offene Feuer konnte rasch gelöscht werden. Allerdings galt es noch, einen Schwelbrand in einer Zwischendecke zum Dach unter Kontrolle zu bringen. Insgesamt waren 105 Einsatzkräfte der Feuerwehren vor Ort.

Die Polizei aus Trostberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Verletzt wurde niemand. Die B 304 war halbseitig gesperrt. -red