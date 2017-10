Hähnchen mit Apfel-Curry-Soße von Melanie Niedermeier

Nicht nur zum Backen eignen sich Äpfel, wie das Gericht - Hähnchen in Apfel-Curry-Soße - von Melanie Niedermeier beweist. −Fotos: Niedermeier Nicht nur zum Backen eignen sich Äpfel, wie das Gericht - Hähnchen in Apfel-Curry-Soße - von Melanie Niedermeier beweist. −Fotos: Niedermeier



Zutaten:

1 Hähnchenbrustfilet

1 Apfel

1 kleine Zwiebel

etwas Brühe

1 Becher Crème fraîche

Curry

Salz

PfefferZubereitung:



Anna (l.) und Melanie Niedermeier. Anna (l.) und Melanie Niedermeier.



Das Hähnchenbrustfilet mit Salz und Pfeffer würzen, dann mit etwas Öl in einer Pfanne anbraten. Nachdem das Fleisch aus der Pfanne genommen wurde, Apfel und Zwiebeln würfeln, in die Pfanne geben und mit Curry würzen. Das Gebratene nun mit Brühe aufgießen und einen Becher Crème fraîche hinzugeben und verrühren. Abschließend geben Sie das Hähnchenbrustfilet in die Soße und lassen es durchziehen. Dazu servieren Sie Reis. − pnpDieses Rezept schickte uns Melanie Niedermeier aus Fridolfing (Landkreis Traunstein).