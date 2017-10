PNP-Turnier im k1: Deutscher Schafkopfmeister spielt mit

Hans Maier aus Kienberg, seines Zeichens deutscher Schafkopfmeister 2016, ist am Samstag im k1 auch am Start. − Foto: kad Hans Maier aus Kienberg, seines Zeichens deutscher Schafkopfmeister 2016, ist am Samstag im k1 auch am Start. − Foto: kad



"Wenn ich schon komme, dann will ich auch mitspielen und nicht nur auszählen", sagt Hans Maier. Der Kienberger wurde 2016 im mittelfränkischen Rothenburg ob der Tauber deutscher Schafkopfmeister und kassierte dafür 5000 Euro in bar. Ganz so viel gibt es am kommenden Samstag im Kultur- und Veranstaltungszentrum k1 in Traunreut (Landkreis Traunstein) nicht zu gewinnen, aber immerhin warten 1000 Euro auf der Sieger beim großen Schafkopfturnier der Passauer Neuen Presse (PNP) mit ihren Heimatzeitungen. Und das bei 15 Euro Einsatz. Und auch auf die Platzierten warten attraktive Geldpreise, zum Beispiel 500 Euro für den Zweiten, 250 für den Dritten, und auch der 6. bis 10. wird noch mit jeweils 50 Euro bedacht.

Kein Geringerer als der ehemalige Vize-Weltmeister Walter Schreitt aus Julbach konnte – wie berichtet – als Spielleiter gewonnen werden. "Mitspielen kann jeder, der Schafkopfen kann, egal wie gut, aber einigermaßen sollte er oder sie das bayerische Traditionsspiel schon beherrschen", sagt Schreitt, der selbst seit 60 Jahren spielt und heute noch an Turnieren teilnimmt.

Ein echter Experte ist aber auch Hans Maier. Drei Tage lang ging es für ihn im letzten Jahr um den nationalen Titel. Der Schafkopf-Club-Bayern e. V. hatte die 5. deutschen Meisterschaften ausgerichtet. 280 Spieler im Alter zwischen 18 und 81 Jahren – darunter 40 Frauen – kämpften in vier Runden und 328 Spielen um Punkte und das beste Blatt. Dass sich Schafkopfen – das bekanntlich bayerischste aller Kartenspiele – bei Jung und Alt ungebrochen hoher Beliebtheit erfreut – zeigte sich auch an der hohen Teilnehmerzahl in Rothenburg. Die meisten Spieler kamen erwartungsgemäß aus Bayern.

"Schafkopfen ist auch bei jungen Leuten wieder absolut in", sagt Fred Sichert vom Schafkopfclub Bayern e. V. Und wie kam der Kienberger Maier überhaupt zum Schafkopfen? Durch seinen Vater. Der hatte ihm das Spiel vor knapp 40 Jahren beigebracht. "Das Spiel hat mich von Kindesbeinen an gereizt. Weil es in sich logisch ist, man mitdenken, aber auch ein bisschen Glück haben muss", erklärt der 45-Jährige. Acht oder neun Jahre alt war er, als es los ging mit den Schafkopfrunden mit dem Papa, Schwester Marlies und Bruder Herbert.

Immer am Sonntagnachmittag wurde gespielt. Fortan fand sich immer eine Viererrunde: In der Schule oder der Lehrzeit in den Pausen, in der Mittagspause auf der Arbeit. Inzwischen wird jeden Dienstag in der Nähe von Laufen gekartelt. Und auf den großen, goldglänzenden Pokal, den er aus Rothenburg ob der Tauber mitgebracht hat, ist er heute noch stolz. Anmelden für das PNP-Turnier am kommenden Samstag, 21. Oktober, in Traunreut kann man sich bis morgigen Donnerstagmittag im Internet unter www.pnp.de/schafkopf. Einlass am Samstag im k1 ist ab 11 Uhr, gespielt wird ab 12 Uhr. − red