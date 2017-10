Herbstliche Apfel-Käsesahne von Anna Niedermeier

Zum Anbeißen...Die Apfel-Käsesahnetorte von Anna Niedermeier.Foto: Anna Niedermeier Zum Anbeißen...Die Apfel-Käsesahnetorte von Anna Niedermeier.Foto: Anna Niedermeier



Zutaten für den Boden:300 ml Sahne

200 g Zucker

3 Eier

300 g Mehl

2 Teelöffel Lebkuchengewürz

2 Teelöffel Backpulver

1 Teelöffel OrangenschaleZutaten für die Apfelmasse:1 Apfel (Boskoop)

ca. 150 ml Apfelsaft

Zucker nach Geschmack

1 Vanilleschote

½ Packung VanillepuddingpulverZutaten für die Quarkmasse:300 g cremiger Quark

250 g Mascarpone

1 Becher Sahne

Zucker nach Geschmack

6 Blatt GelatineZutaten für die Füllung und den Boden:Selbstgemachte Bratapfelmarmelade oder eine andere Marmelade

Apfelsaft mit Rum

1 Becher Sahne

Vanillezucker

etwas Zimt

Apfelspalten

ZitronensaftZubereitung:Für den Boden muss zunächst die Sahne steif geschlagen, dann Zucker und Eier unter die Sahne gerührt werden. Nun werden die weiteren Zutaten untergerührt. In eine gefettete Springform - Durchmesser von 26 Zentimeter - füllen und im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-/ Unterhitze (160 Grad Umluft) ca. 25 Minuten backen. Für die Apfelmasse muss der Apfel gewürfelt und mit Apfelsaft bedeckt werden. Dann werden Zucker und Vanilleschote hinzugegeben. Das ganze wird nun etwas weichgekocht. Nachdem Vanillepuddingpulver mit etwas Apfelsaft verrührt und zur Apfelmasse gegeben wurde, muss das Ganze abkkühlen. Quark, Mascarpone und Zucker sollten zur Quarkmasse verrührt werden. Die Sahne soll steif geschlagen, Gelatine in etwas Apfelsaft aufgelöst werden. All das rührt man nun unter die Quarkmasse und hebt abschließend die Sahne unter. Sobald der Boden kalt ist, zweimal durchschneiden und mit Apfelsaft-Rum-Gemisch tränken und mit Marmelade bestreichen. Um den Boden sollte ein Tortenring gegeben werden. Einen Dessertring - Durchmesser von acht Zentimeter - stellt man in die Mitte der Torte und befüllt ihn mit Apfelmasse. Das Äußere wird mit Quarkmasse befüllt. Nun muss der Dessertring entfernt und die Torte kaltgestellt werden. Schlagen Sie die Sahne mit etwas Vanillezucker steif und bestreichen Sie damit deie Torte. Zum Abschluss verzieren Sie die Torte mit Sahnetupfen, Zimt und Apfelspalten. − pnpDieses Rezept schickte uns Anna Niedermeier aus Fridolfing (Landkreis Traunstein).