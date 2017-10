Vereinbarung für neue Traunreuter Ostspange unterzeichnet

Sebald König, der Leiter des Staatlichen Bauamts Traunstein (von links), Landrat Siegfried Walch und Traunreuts Bürgermeister Klaus Ritter unterzeichneten nach dem einstimmigem Votum im Kreisausschuss die Vereinbarung zwischen Freistaat, Landkreis und der Stadt für den Bau. − Foto: Schneider Sebald König, der Leiter des Staatlichen Bauamts Traunstein (von links), Landrat Siegfried Walch und Traunreuts Bürgermeister Klaus Ritter unterzeichneten nach dem einstimmigem Votum im Kreisausschuss die Vereinbarung zwischen Freistaat, Landkreis und der Stadt für den Bau. − Foto: Schneider



Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am Mittwochvormittag im Landratsamt einstimmig einer Vereinbarung zugestimmt, die für den Bau der Traunreuter Ostumfahrung notwendig ist. Wie berichtet, hatten sich Stadt und Staatliches Bauamt Traunstein darauf verständigt, dass die Stadt die Umgehung in sogenannter Sonderbaulast mit hohen Zuschüssen errichtet. Nachdem davon auch die Kreisstraße TS49 betroffen ist, ist auch der Landkreis Vertragspartner, obwohl er weder für eine der Baumaßnahmen noch die Finanzierung des 5,3-Millionen-Projekts verantwortlich ist. Der Leiter des Staatlichen Bauamts Traunstein, Sebald König, stellte dem Gremium das Vorhaben und die Vereinbarung vor.

Landrat Siegfried Walch (CSU) sprach von einer schweren Geburt. Nach konstruktiven Gesprächen sei er froh über das Ergebnis, "das wir hoffentlich auch so realisieren können, weil es ein wichtiger Schritt für ganzen nördlichen Chiemgau ist". Immerhin beseitige man mit der Ostspange fünf kritische Punkte: die engen Ortsdurchfahrten von Oberwalchen, Pierling und Frühling, die mangelhafte Anbindung der Industriebetriebe im Osten der Stadt und die Verlagerung der St 2096 heraus aus der Ortsdurchfahrt von Traunreut. Die Zeitachse der Realisierung ist unklar: "Wir werden – wie immer im Straßenbau – einen langen Atem brauchen", so König mit Blick auf den Grunderwerb. − rse

