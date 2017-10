Radlständer an der BerufsschuleI hat ein neues Dach

Über ein Förderprogramm ist die Überdachung der Fahrradständer an der Staatlichen Berufsschule I in Traunstein erneuert worden. Der Bestand aus dem Jahr 1977 war stark korrodiert und für die jetzigen Schneelasten nicht ausgelegt. Die verwitterte Flachdachkonstruktion bot Platz für rund 40 Fahrräder. Wegen der steigenden Schülerzahl hat sich der Bedarf verdoppelt. Die Kostenschätzung von 185000 Euro wurde erheblich unterschritten, abgerechnet wurden 121872,72 Euro. An Förderung flossen 50000 Euro. Der Kreisausschuss nahm den Abschluss des Projekts, das termingerecht zu Schuljahresbeginn übergeben werden konnte, zur Kenntnis. − rse/Foto: Landratsamt