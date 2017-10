Zuschuss für Maschinenringe Traunstein und Laufen

Der Kreisausschuss hat dem Maschinen- und Betriebshilfsring Traunstein für heuer wie im Vorjahr einen Zuschuss von 5300 Euro gewährt. Auch die Zuwendung an den Maschinen- und Betriebshilfsring Laufen bleibt mit 2700 Euro unverändert zu 2016. Das Gremium entsprach damit den Anträgen der Maschinenringe, die allerdings nachweisen müssen, dass sie die Mittel ordnungsgemäß verwenden. Dazu muss der Kreisverwaltung bei Bedarf auch Einsicht in die Geschäftsunterlagen gewährt werden.

Der MR Traunstein hatte in seinem Antrag darauf verwiesen, dass die Selbsthilfeorganisation in sozialen Notfällen ein unverzichtbarer Helfer für die Landwirte und deren Familien sei. Ohne die Hilfe stünden Existenzen auf dem Spiel. Allein 2016 hätten die über 90 MR-Betriebshelfer bei mehr als 390 Einsätzen über 34800 Arbeitsstunden in Haushalt, Stall und auf dem Feld geleistet. Beim MR Laufen waren es 2016 sogar 39667 Stunden. − rse

