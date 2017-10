Stieftochter über Jahre hinweg missbraucht: Traunreuter verurteilt

Der Angeklagte im Gerichtssaal. − Foto: Kretzmer Der Angeklagte im Gerichtssaal. − Foto: Kretzmer



Für den massiven Missbrauch seiner anfangs erst sieben Jahre alten Stieftochter über fast drei Jahre hinweg muss ein 28-jähriger Traunreuter mit sieben Jahren und neun Monaten Gefängnis büßen. Außerdem sprach das Gericht dem Opfer 45.000 Euro Schadensersatz sowie Ersatz aller künftigen Schäden zu.

Die Jugendschutzkammer am Landgericht Traunstein mit Vorsitzendem Richter Dr. Klaus Weidmann befand den geständigen Täter in allen Punkten der Anklage schuldig. Der 28-Jährige hatte bei dem 29-fachen Missbrauch zwischen 20. März 2014 und 21. Januar 2017 Fotos und Videos angefertigt, sie anschließend mehreren Nutzern via Skype und über einen Tauschdienst für Filme und Spiele im Internet offeriert.

Im Plädoyer auf sieben Jahre elf Monate Freiheitsstrafe betonte Oberstaatsanwalt Thomas Goger, tatsächlich habe es "eine ganze Menge mehr Missbrauchstaten" gegeben. Strafschärfend seien der lange Tatzeitraum und das Alter des Kinds, das erheblich unter der Schutzgrenze von 14 Jahre liege. Verteidiger Michael Vogel aus Traunstein sprach von einer eindeutigen Beweislage. Trotz dieser Klarheit sei vieles unverständlich. Aus seiner Sicht sei der Antrag des Oberstaatsanwalts zu hoch, eine Haftstrafe zwischen vier und fünf Jahren angemessen.

"Ich habe einen Riesenscheiß gebaut"

Im "letzten Wort" beteuerte der 28-Jährige seine Reue und seine Therapiebereitschaft: "Das Ganze tut mir unendlich leid. Ich habe einen Riesenscheiß gebaut."

Im Urteil stellte Vorsitzender Richter Dr. Klaus Weidmann fest, dass ein Gewalt- oder Zwangsmilieu bei den Taten nicht geherrscht habe. Jedoch habe der voll schuldfähige Angeklagte gravierende Taten über einen langen Zeitraum an einem sehr jungen Kind begangen. Andererseits habe der 28-Jährige das Opfer geschont durch sein Geständnis. Weidmann weiter: "Es bleiben Fragezeichen, wieso jemand sich zu solchen Taten hinreißen lässt."