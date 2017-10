Autos prallen frontal zusammen - Frau schwer verletzt +++ Fotos

Bei einem Unfall in Trostberg ist eine Frau in ihrem Auto eingeklemmt worden. Sie wurde schwer verletzt von den Rettungskräften aus dem Fahrzeug befreit. − Foto: FDL/BeMi Bei einem Unfall in Trostberg ist eine Frau in ihrem Auto eingeklemmt worden. Sie wurde schwer verletzt von den Rettungskräften aus dem Fahrzeug befreit. − Foto: FDL/BeMi



Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend gegen 22.20 Uhr auf der Kreisstraße TS 26 zwischen Trostberg und Engertsham (Landkreis Traunstein) ereignet. Ersten Erkenntnissen nach war eine 31 Jahre alte Fahrzeuglenkerin mit ihrem Skoda aus Richtung Palling kommend unterwegs in Fahrtrichtung Trostberg. Kurz vor der Abzweigung zur TS 51 kam Sie in einer leichten Linkskurve in einem Waldstück auf die Gegenfahrbahn. Ein 32-jähriger Fahrzeuglenker kam ihr zur gleichen Zeit entgegen. Die beiden Fahrzeuge prallten frontal zusammen. Der Skoda schleuderte nach dem Zusammenprall gegen einen Baum.

Die 31-Jährige musste von den Feuerwehren Heiligkreuz und Trostberg aus ihrem Auto befreit werden. Sie wurde schwer verletzt. Der Fahrer des VW erlitt mittelschwere Verletzungen. Die Polizei aus Trostberg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Feuerwehren waren mit insgesamt 40 Mann an der Unfallstelle. − pnp