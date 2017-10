Mädchen jahrelang missbraucht - Hätten Ärzte eingreifen können?

Der verurteilte Traunreuter Kinderschänder hatte die Achtjährige missbraucht, sie mit vaginalen Blutungen ins Krankenhaus gebracht und Tags darauf wieder abgeholt. Niemand schlug Alarm. In der Krankenakte war von einem "guten Allgemeinzustand" zu lesen. −F.: kd Der verurteilte Traunreuter Kinderschänder hatte die Achtjährige missbraucht, sie mit vaginalen Blutungen ins Krankenhaus gebracht und Tags darauf wieder abgeholt. Niemand schlug Alarm. In der Krankenakte war von einem "guten Allgemeinzustand" zu lesen. −F.: kd



Zu fast acht Jahren Gefängnis ist ein 28-jähriger Traunreuter am Mittwoch vom Traunsteiner Landgericht verurteilt worden, weil er jahrelang die Tochter seiner Frau missbraucht hatte. Das Urteil gegen den Traunreuter hat noch keine Rechtskraft. Die Verteidiger prüfen eine Revision. Für Prozessbeobachter stellt sich die Frage: Hätte dem armen Mädchen nicht vieles erspart bleiben können? Haben Ärzte versagt oder womöglich auch das Jugendamt?

Vielen im Gerichtssaal lief es kalt den Rücken herunter, als Teile aus der Krankenakte des damals achtjährigen Mädchens vorgetragen wurden. So habe es mal eine Nacht mit Blutungen im Vaginalbereich im Krankenhaus verbracht. Das geht aus der Krankenakte hervor, die während des Prozesses verlesen worden war. Tags darauf habe der verurteilte Stiefvater die Kleine wieder abgeholt.

Die geschah am 19./20. Juli 2015. Der sexuelle Missbrauch, der sich über knapp drei Jahre hinzog, war zu diesem Zeitpunkt längst schon in vollem Gang. Die Diagnose damals: Unklare, vaginale Blutungen, Bauchschmerzen. Als das Kind wieder aus der Klinik entlassen wurde, steht geschrieben: "In gutem Allgemeinzustand."

