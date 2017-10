AlzChem investiert 50 Millionen Euro in neue Anlage

Hoch hinaus will die AlzChem mit der neuen Creamino-Produktionsanlage in Trostberg. − Foto: luh Hoch hinaus will die AlzChem mit der neuen Creamino-Produktionsanlage in Trostberg. − Foto: luh



Die AlzChem Group AG investiert in den Bau einer neuen Creamino-Produktionsanlage am Standort Trostberg. Dies haben Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft in der Aufsichtsratssitzung gemeinsam beschlossen. Gestern teilte das Unternehmen mit, dass mit den 50 Millionen Euro die höchste Investitionssumme der Firmengeschichte bewilligt worden sei. Die Finanzierung werde durch Fremdkapital sowie interne Mittel gedeckt. Mit Fertigstellung der Anlage sollen sich die Produktionskapazitäten am Standort Trostberg von 7000 auf 21000 Tonnen pro Jahr verdreifachen.

Creamino ist ein Futtermittelzusatzstoff, der im Körper der Tiere zum körpereigenen Stoff Kreatin verarbeitet wird. Laut Angaben von AlzChem führt der Zusatzstoff zu einer verbesserten Futtermittelverwertung. Dadurch könnten Agrarbetriebe die insgesamt benötigte Futtermenge reduzieren. "Der Einsatz von Creamino kann also zu Kosteneinsparungen auf Seiten der Tierhalter und generell zu einer Reduktion des ökologischen Fußabdrucks bei Futterproduktion und -transport führen", schreibt das Unternehmen.

Vor dem Börsengang – seit vergangener Woche werden die Aktien der AlzChem Group AG an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt – hatten die Vorstände bereits angekündigt, die Erlöse aus der vorgesehenen Kapitalerhöhung für den Bau der Creamino-Produktionsanlage zu verwenden.

Ulli Seibel, Vorstandsvorsitzender der AlzChem Group AG, erläutert: "Wir haben uns im ersten Halbjahr 2017 operativ gut entwickelt und sind bei Umsatz wie auch im Ergebnis gewachsen. Durch die beschlossene Kapazitätsausweitung für Creamino werden wir perspektivisch in der Lage sein, unseren Umsatzanteil in diesem Bereich von aktuell circa acht Prozent im ersten Halbjahr 2017 deutlich zu erhöhen sowie nachhaltig am Bevölkerungswachstum und dem steigenden Nahrungsmittelbedarf zu partizipieren."