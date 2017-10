B299 nach Unfall gesperrt

− Foto: Symbolbild: dpa − Foto: Symbolbild: dpa



Derzeit ist die B299 zwischen Tacherting und Wiesmühl auf Höhe Aichmühle gesperrt. Gegen 12 Uhr ist in diesem Bereich ein Lkw mit österreichischem Kennzeichen mit Anhänger alleinbeteiligt ins Schleudern gekommen. Er war von Tacherting in Richtung Garching unterwegs. Der Anhänger ist umgekippt und hat die Straße blockiert. Der Fahrer ist unverletzt. Die Feuerwehr hat den Lkw geborgen und das ausgelaufene Hydrauliköl gebunden. Die Bundesstraße ist seitdem gesperrt. Nun wird das Wasserwirtschaftsamt vor Ort erwartet, um die ausgelaufenen Stoffe zu untersuchen. Eine Gefährdung für das Grundwasser besteht nach ersten Einschätzungen der Feuerwehr nicht. Der Verkehr wird in westliche Richtung, zwischen Tacherting und der Abzweigung Schnaitsee/Peterskirchen, umgeleitet. − ttMehr dazu lesen Sie morgen in Ihrer Heimatzeitung.