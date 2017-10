Zertifikat für Pöschl: Große Verdienste um die Ausbildung

Ludwig Kalchgruber-Knuth (Zweiter von rechts) nahm im Namen der Geschäftsführung der Firma Pöschl das Ausbildungszertifikat von der Vorsitzenden der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit, Jutta Müller, entgegen. Darüber freuten sich besonders Herbert Mair von der Geschäftsführung (links) sowie Ausbilder und Metallbaumeister Peter Mader. − Foto: ko Ludwig Kalchgruber-Knuth (Zweiter von rechts) nahm im Namen der Geschäftsführung der Firma Pöschl das Ausbildungszertifikat von der Vorsitzenden der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit, Jutta Müller, entgegen. Darüber freuten sich besonders Herbert Mair von der Geschäftsführung (links) sowie Ausbilder und Metallbaumeister Peter Mader. − Foto: ko



Die Agentur für Arbeit Traunstein hat die Firma Pöschl-Anlagebau in Hart bei Chieming mit dem Ausbildungszertifikat 2017 ausgezeichnet. Im Rahmen einer Feierstunde würdigte die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit, Jutta Müller, die besonderen Verdienste um die Ausbildung im Unternehmen. Pöschl mit derzeit 50 Mitarbeitern, davon 14 Auszubildenden, ist die einzige Firma im Landkreis, die heuer die seltene Auszeichnung bekommt.

Theoretisch könnte jedes Jahr je ein Unternehmen aus den vier Landkreisen im Agenturbezirk – Traunstein, Mühldorf, Berchtesgadener Land und Altötting – mit dem Preis ausgezeichnet werden. Im Vorjahr gab es jedoch nur im Landkreis Traunstein ein Zertifikat, das der Firma Posch-Bau in Nußdorf zuerkannt wurde. In den anderen drei Landkreisen wird in diesem Jahr ebenfalls je ein Unternehmen nominiert. Zuletzt hab es 2015 je einen Preisträger in allen vier Landkreisen.

1990 gegründet, versorgt Pöschl-Anlagenbau umliegende Ingenieurbüros und Endkunden mit so ziemlich allem, was man aus Edelstahl und Kupfer fertigen kann: Behälter, Apparate und komplette Anlagen für alle Bereiche von Brauereien, Molkereien, Lebensmittel- und pharmazeutischer Industrie. Seit dem Jahr 2002 hat man 44 junge Menschen ausgebildet, von denen sehr viele noch heute im Betrieb arbeiten. − ko

