Aquarelle in der "Alten Wache": Vernissage in Traunstein

Gabi M. Regele und Künstler der Chieminger Aquarell-Malschule zeigen ab diesem Freitag eine exquisite Auswahl ihrer Arbeiten in der "Alten Wache" im Traunsteiner Rathaus. Die Ausstellung wird um 19 Uhr durch Oberbürgermeister Christian Kegel eröffnet. Die Ausstellung ist bis Sonntag, 29. Oktober, bei freiem Eintritt täglich geöffnet – samstags von 10 bis 16 Uhr, am "Blattlsonntag", 22. Oktober, von 10 bis 17 Uhr, an den übrigen Tagen von 11 bis 17 Uhr. − mo/Foto: Regele