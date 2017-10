In der Region gedreht: Trostberger ermittelt ab Sonntag in ARD-Krimi

"Forstenau muss sauber bleiben": In "Das Verschwinden" spielt Stephan Zinner aus Trostberg Gerd Markwart, den Polizeichef einer bayerischen Provinzkleinstadt nahe der tschechischen Grenze. In der der Nacht des Verschwindens hat er etwas beobachtet, das er für sich behält. − Foto: ARD Degeto/Yoshi Heimrath "Forstenau muss sauber bleiben": In "Das Verschwinden" spielt Stephan Zinner aus Trostberg Gerd Markwart, den Polizeichef einer bayerischen Provinzkleinstadt nahe der tschechischen Grenze. In der der Nacht des Verschwindens hat er etwas beobachtet, das er für sich behält. − Foto: ARD Degeto/Yoshi Heimrath



"Ein soghaftes und sich in Sachen Spannung über sechs Stunden ständig steigerndes Krimi-Drama, das zu den TV-Highlights des Jahres zählt." So lobt die Süddeutsche Zeitung die vierteilige Serie "Das Verschwinden". Ein euphorisches Urteil, das Stephan Zinner sofort unterschreibt. Der 43-jährige Trostberger Schauspieler ist in einer tragenden Nebenrollen mit von der Partie, wenn die ARD ab Sonntag das mit vielen Vorschusslorbeeren bedachte Werk des Altöttinger Regisseurs Hans-Christian Schmid ("Requiem", "Nach Fünf im Urwald") zeigt.

Als "Kinozauberer" und "einer der besten psychologischen Erzähler des deutschen Films" hat sich Schmid einen Namen gemacht. "Das ist wirklich die Champions League", sagt Zinner über die erste Zusammenarbeit mit seinem oberbayerischen Kollegen. An etwa einem Drittel der rund 90 Drehtage war Stephan Zinner mit am Set. "An coolen Drehorten, etwa im tiefsten Bayerischen Wald und auch im tschechischen Niemandsland, wo außer Urwald gar nichts mehr ist. Wenn ich Crystal Meth kochen wollte, dann dort", scherzt der Trostberger und spielt damit auf einen der vielen verstörenden Abgründe an, die sich in der Provinzgeschichte auftun.

"Das Verschwinden" ist nicht nur Krimi, sondern Gesellschaftsporträt – angesiedelt in einer fiktiven Kleinstadt an der deutsch-tschechischen Grenze. Dort verschwindet eine 20-Jährige unter mysteriösen Umständen, und ihre verzweifelte Mutter (Julia Jentsch) macht sich auf die Suche. Dabei stößt die Alleinerziehende auf ein Netz aus Lügen und Geheimnissen – und es gibt mehrere Opfer. Stephan Zinner spielt den Polizeichef von Forstenau im Landkreis Cham.

Wann läuft der Vierteiler?

"Das Verschwinden" läuft in vier 90-minütigen Doppelfolgen am 22., 29., 30. und 31. Oktober um 21.45 Uhr in der ARD.

