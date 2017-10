Missverständnis löst große Suchaktion der Bergwachten aus

Weil eine Ehefrau ihren Mann falsch verstanden hatte, mussten mehrere Bergwachten zu einer Suchaktion auf der Steinplatte und in Seegatterl bei Reit im Winkl (Landkreis Traunstein) ausrücken. Symbolbild dpa Weil eine Ehefrau ihren Mann falsch verstanden hatte, mussten mehrere Bergwachten zu einer Suchaktion auf der Steinplatte und in Seegatterl bei Reit im Winkl (Landkreis Traunstein) ausrücken. Symbolbild dpa



Einen guten Ausgang hat eine größere Vermisstensuche in Reit im Winkl (Landkreis Traunstein) gefunden. Am Donnerstagnachmittag brach ein 68-jähriger Mann aus dem Achental mit seinem Fahrrad zu einer Bergtour auf die Steinplatte auf. Dort machte er sich dann auf in einen Klettersteig. Im Anschluss verständigte er seine Ehefrau, dass diese ihn am Parkplatz in Seegatterl abholen solle, da die Dunkelheit bereits hereinbrach.

Die Frau verstand diese Nachricht etwas falsch. Sie nahm an, ihren Mann sofort in Seegatterl abholen zu müssen. Ihr Mann kam aber noch gut zum Parkplatz in Seegatterl herab und beschloss, noch mit dem Fahrrad nach Hause zu fahren. Als die Ehefrau ihren Mann dann in Seegatterl nicht antreffen konnte, verständigte sie gegen 20.30 Uhr den Rettungsdienst. Da der Ehemann telefonisch nicht mehr erreicht werden konnte, wurde von einem Unglücksfall ausgegangen.

Die Bergwachtbereitschaften Reit im Winkl, Marquartstein, Grassau, Bergen, Traunstein und die Alpinhundestaffel nahmen die Suche auf. 42 Mann waren im Einsatz. Auf österreichischer Seite suchten die Bergrettungsmannschaften aus Waidring und Unken. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Gegen 23.30 Uhr meldete sich dann der Ehemann von Zuhause aus, dass er wohlbehalten angekommen sei.

− pnp