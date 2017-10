Stadtrat für Bücherei-Neubau und gegen Kreisstraßen-Zufahrt

Die Zukunft des seit Jahren leerstehenden Trauna-Centers an der Kantstraße ist wieder völlig offen. Ein Einzug der Bücherei scheint endgültig vom Tisch. − Foto: hr Die Zukunft des seit Jahren leerstehenden Trauna-Centers an der Kantstraße ist wieder völlig offen. Ein Einzug der Bücherei scheint endgültig vom Tisch. − Foto: hr



Der Stadtrat von Traunreut (Lkr. Traunstein) hat sich am Donnerstagabend mit 14:8 Stimmen dafür ausgesprochen, in den Haushalt 2018 die Gelder für einen Neubau der Stadtbücherei einzuplanen. Damit ist die anvisierte Anmietung von Räumen für die Stadtbibliothek im seit Jahren leerstehenden Trauna-Center an der Kantstraße vom Tisch.

Gleichzeitig bedeutet dieser Beschluss das Aus für die Pläne, durch das ehemalige Einkaufszentrum eine begradigte Verbindung für Fußgänger von der Kant- in die Munastraße zu bauen. Die Bürgerliste hatte sich für die erneute Planung eines Neubaus ausgesprochen, da alle Versuche, geeignete Mietobjekte für die Bücherei zu finden, gescheitert seien. Im Stadtrat stimmten letztlich neben der Bürgerliste auch die SPD und der Großteil der CSU für den Antrag der Bürgerliste.

Für die Bücherei hatte es bereits konkrete Pläne für einen Neubau gegeben. Diese waren im Oktober 2013 durch einen Bürgerentscheid gekippt worden. Die Initiatoren hatten sich mit ihrer Forderung durchgesetzt, lieber Räume für eine Bücherei anzumieten. Bürgerlisten-Fraktionssprecher Josef Winkler argumentierte am Donnerstag allerdings, dass die Bürger damals davon ausgegangen seien, dass ein Neubau deutlich teurer als eine Anmietung sei. Diese Einschätzung habe sich seiner Ansicht nach nicht bestätigt. Nachdem der Bürgerentscheid bereits über ein Jahr zurückliegt, ist der Stadtrat an dieses Votum nicht mehr gebunden.

Abgelehnt wurde vom Stadtrat außerdem mit 19:8 Stimmen die geplante Neuregelung der Zufahrt von der Kreisstraße TS 42 zur Poschmühle. Die Zufahrt sollte für die Erweiterung des dortigen Wohngebietes Abdeckerfeld um 40 Häuser geschaffen werden. Nachdem diese Zufahrt gescheitert ist, kann auch das neue Wohngebiet nicht entstehen. − hr

