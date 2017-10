"Mitkommen!": Spaziergängerin (19) von Mann attackiert

Symbolfoto: dpa Symbolfoto: dpa



Wie der Polizei jetzt mitgeteilt wurde, hat ein ein Unbekannter in Ising bei Chieming (Lkr. Traunstein) eine 19-Jährige attackiert. Am Mittwoch gegen 22 Uhr habe sich der Mann der jungen Spaziergängerin von hinten genähert, sie massiv am Arm gepackt und versucht, sie mit sich zu ziehen. In gebrochenem Deutsch habe er "Mitkommen!" gesagt. Die 19-Jährige wehrte sich aber. Wie die Polizei mitteilt, habe sie nach einem kurzen Schreckmoment nach dem Angreifer getreten. Dieser habe daraufhin den Griff gelockert, so dass die junge Frau weglaufen konnte. Sie sei durch den kräftigen Griff leicht verletzt worden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 1.90 Meter groß, kurze dunkle Haare und kräftige Figur, zwischen 20 und 30 Jahre alt. Er sprach gebrochen Deutsch und trug dunkle Kleidung. Hinweise nimmt die Polizei Traunstein unter Tel. 0861/9873-110 entgegen. − red