Chiemsee-Summer-Veranstalter: "Die ersten haben schon ihr Geld"

Hinter Martin Altmann liegen ereignisreiche Wochen. − Fotos: Pfingstl



Ein orkanartiger Sturm hat dem "Chiemsee-Summer-Festival" dieses Jahr am dritten von vier Festivaltagen ein jähes Ende gesetzt. Das stellten die Veranstalter, das Team der CRP Konzertagentur um Geschäftsführer Martin Altmann in Altenmarkt, vor eine große Herausforderung. Nach unzähligen Telefonaten steht neben einer komplexen Rechnung über die Rückerstattung der entfallenen Tage für 23.000 Festivalbesucher fest: Das Chiemsee Summer muss 2018 pausieren, um alles Geschehene verarbeiten zu können. Die Heimatzeitung hat sich mit Martin Altmann getroffen und nachgefragt, wie es mit dem Musikfest weitergeht.

Die Frist zum Einsenden der diesjährigen Tickets läuft noch. "Es haben sich schon einige gemeldet. Die ersten haben schon ihr Geld zurück." Altmann fügt hinzu: "Das ist ja auch die Aufgabe vom Veranstalter, dass man vorbereitet ist. Das gehört dazu und ist im Ticketpreis letztlich miteinkalkuliert."

Weil zuerst das diesjährige Festival abgewickelt werden muss, "macht es keinen Sinn auf Biegen und Brechen gleich fürs nächste Jahr ein Festival zu organisieren.", so Altmann. Daher nutze das Team nun die Zeit um das Festival zukunftsträchtig zu machen und freue sich darauf "neu ausgerichtet in die nächsten zehn bis 15 Jahre" zu gehen. Zu einer Neuausrichtung gehört nach Altmanns Meinung einiges: "Das sind viele Felder. Wie richtet man sich musikalisch aus? Was sind die Trends der Zukunft? Wir haben schon immer auf der Höhe der Zeit die Bands präsentiert."

Im Internet haben derweil einige Fans zu Spendenaktionen aufgerufen, damit das Chiemsee Summer 2018 doch stattfinden kann. "Das freut uns natürlich sehr", sagt Altmann. Auch der Ruf nach einer Rückkehr zu den Reggae-Wurzeln des Festivals wurde laut. Martin Altmann kann das nachvollziehen: "Die Idee ist von Nostalgie getragen aber hat mit der Realität leider wenig zu tun. Das haben wir natürlich auch immer wieder geprüft aber in diesem Genre gibt es mittlerweile zu wenige Künstler. Viele bekannte jamaikanische Größen sind entweder schon gestorben oder sind zu alt und wollen nicht mehr auftreten." Kollegen, die Reggae-Festivals ausrichten würden über den Rückgang der Besucherzahlen klagen.

Auch wenn noch keine Details für 2019 bekannt sind ist klar: Übersee soll aber Standort bleiben. "Ich kenne in der Größenordnung kein schöneres Festivalgelände", sagt Altmann.

Informationen zur Ticketrückerstattung gibt es unter www.chiemsee-summer.de oder per Mail unter tickets@ chiemsee-summer.de