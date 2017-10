"Mensch ist der Erfolgsfaktor im Verkauf"

Die Besten beim Junior Sales Contest waren (von links) Jakob Weingarten, Carina Krumm und Kilian Huber. − Foto: awi Die Besten beim Junior Sales Contest waren (von links) Jakob Weingarten, Carina Krumm und Kilian Huber. − Foto: awi



"Ich bin stolz auf euch. Eure Kunden und eure Firmen dürfen sich auf euch freuen" betonte Traunsteins Oberbürgermeister Christian Kegel bei der Siegerehrung des Junior Sales Contest 2017. Bei dem Verkaufs-Wettbewerb waren in der Aula der Berufsschule I in Traunstein elf Auszubildende aus den kaufmännischen Berufsschulen Traunstein Altötting, Freilassing, Mühldorf und Rosenheim gegeneinander angetreten. In einem zehnminütigen Verkaufsgespräch mussten sie die Juroren überzeugen, die sich ein Bild vom verkäuferischen Geschick und der Kompetenz der Jung-Verkäufer machten und diese bewerteten.

Am Ende stand mit Kilian Huber von der Berufsschule Rosenheim (Ausbildungsbetrieb: Frischecenter Prechtl in Rosenheim) der Drittplatzierte fest. Noch besser waren Jakob Weingarten von der BS Freilassing (Ausbildungsbetrieb: Globus) und Carina Krumm von der BS Rosenheim (Ausbildungsbetrieb: Peek und Cloppenburg), die je einen Pokal und eine kleine finanzielle Anerkennung erhielten. Für die zwei Besten ist damit im Wettbewerb noch nicht Schluss: Der internationale Champion wird am 15. November in Salzburg gekürt. Dann treten Weingarten und Krumm gegen die Konkurrenz aus Bayern, Österreich, Südtirol und der Schweiz an. − awi