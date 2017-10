"Erzieher und Kinderpfleger − ein Traumberuf"

Im Fach "Chemie in der Küche" gibt es immer wieder interessante Erkenntnisse und lustige Erfahrungen – einen Einblick gibt es beim Aktions- und Informationsnachmittag. − Foto: Fachakademie Im Fach "Chemie in der Küche" gibt es immer wieder interessante Erkenntnisse und lustige Erfahrungen – einen Einblick gibt es beim Aktions- und Informationsnachmittag. − Foto: Fachakademie



Unter dem Motto "Traumberuf: Erzieher/-in, Kinderpfleger/-in" steht ein Aktions- und Informationsnachmittag der Fachakademie für Sozialpädagogik des Diakonischen Werks in Traunstein am Mittwoch, 25. Oktober, von 15 bis 18.30 Uhr. Interessierten wird im Gebäude an der Herzog-Friedrich-Straße 6a im Rückgebäude des Bildungszentrums für Gesundheit und Soziales mit einem bunten Programm Einblick in den Unterricht und die Berufsabschlüsse der Kinderpfleger und Erzieher geboten. Diese werden in einer zwei- beziehungsweise dreijährigen Ausbildung voneinander unabhängig, aber aufeinander aufbauend angeboten.

Der Aktions- und Informationsnachmittag gibt einen kleinen Einblick in die Atmosphäre des Hauses und in den Unterricht. Es gibt Einblick in die Übungsfächer, eine Gesprächsrunde mit einem Vertreter des Jugendamtes, eine Bilderbuchausstellung, Hausführungen und ein großes Kuchenbuffet. − he