Auto bei Asylbewerberunterkunft steht in Flammen

Auch der Carport brannte völlig aus. − Foto: FDL/Lamminger Auch der Carport brannte völlig aus. − Foto: FDL/Lamminger



In Fridolfing (Landkreis Traunstein) ist am frühen Morgen des Samstag, gegen halb acht Uhr, ein Auto bei einer Asylbewerberunterkunft abgebrannt. Die Brandursache ist noch völlig unklar. "Das hat mit der Asylbewerberunterkunft aber, so wie es aussieht, nichts zu tun", sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage.

Personen wurden nicht verletzt. Auch der Carport, in dem das Auto stand, brannte völlig aus. − red