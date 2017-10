Frau bei Unfall auf B305 schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der B305 im Landkreis Traunstein sind drei Beteiligte verletzt worden. − Foto: FDL/AKI Bei einem Unfall auf der B305 im Landkreis Traunstein sind drei Beteiligte verletzt worden. − Foto: FDL/AKI



Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am frühen Samstagnachmittag auf der B305 bei Grassau (Landkreis Traunstein) ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei eine 57 Jahre alte Frau schwer verletzt. Zwei weitere Beteiligte erlitten leichte Verletzungen.

Um kurz vor 12.30 Uhr war eine 43-jährige Frau in Richtung Rottau unterwegs und übersah, dass vor ihr ein Auto halten musste. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, zog sie auf die Gegenfahrbahn. Dabei touchierte sie zunächst das vor ihr stehende Fahrzeug und prallte schließlich in ein entgegenkommendes Auto, in dem ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Landshut am Steuer saß.

Die Unfallverursacherin sowie der 20-Jährige wurden leicht verletzt. Die 57-Jährige, die in dem stehenden Auto saß, wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr besteht jedoch nicht, sagte ein Polizeisprecher auf PNP-Nachfrage. − pnp