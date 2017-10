Wirtshaussterben setzt sich fort - Rückgang um über zehn Prozent

Immer weniger Wirte: Die Umsatzsteuer-Zahlen des Bayerischen Landesamts für Statistik ermöglichen es, sich ein Bild von der Lage zu machen. Niederbayern ist demnach vom Wirtshaussterben besonders betroffen. −PNP-Grafik: Fritz Bircheneder Immer weniger Wirte: Die Umsatzsteuer-Zahlen des Bayerischen Landesamts für Statistik ermöglichen es, sich ein Bild von der Lage zu machen. Niederbayern ist demnach vom Wirtshaussterben besonders betroffen. −PNP-Grafik: Fritz Bircheneder



Italiener, Grieche, Chinese: Außer bei Taufe und Hochzeit fällt die Wahl der Restaurantgäste immer seltener auf bayerische Lokale. Kein Wunder, dass sich deren Zahl mancherorts beinahe halbiert hat. Das Wirtshaussterben setzt sich fort, Chancen gibt es dennoch.

Prost! Ein Tisch mit rund zehn Männern stößt an, jeder streng darauf bedacht, das Bier vorm Trinken abzusetzen – alles andere wäre dem Brauchtum nach schließlich unhöflich. Danach wird weiter "Schafkopfen", "Hudln" oder "Wattn" gespielt, die Zigarette im Mundwinkel, der Raum voller Qualm. Lang ist es her, und doch kann man sich noch an die Zeiten erinnern, als das "Wirtshaus" noch eine echte Institution und aus keinem Ortskern wegzudenken war; als man die Bedienung noch beim Namen kannte und der Wirt spätabends mit am Tisch saß. Hier wurde Politik gemacht, hier gab es Frühschoppen und Sonntagsschmaus, Schützenfest und Faschingstanz.







Zwar boomt das deutsche Gastgewerbe dieser Tage – viele Menschen gönnen sich ab und an ein schickes Essen im Restaurant – doch an vielen traditionellen Wirtshäusern, vor allem auf dem Land, geht der Boom vorbei. Dort gehen die Lichter aus.

Neu ist dieser Trend nicht, das Ausmaß, das er mittlerweile annimmt, allerdings schon: In Deutschland ist die Zahl der Schankwirtschaften und damit der "getränkegeprägten Gastronomie"* von 2009 bis 2015 von knapp 36.700 auf rund 31.100 zurückgegangen; in Bayern von 4850 auf 3847 – ein Rückgang von knapp 20 Prozent. Die regionalen Unterschiede sind dabei groß: Während es in Oberbayern 2009 noch 1158 Schankwirtschaften gab und 2015 nur noch 1027 (entspricht einem Rückgang von rund elf Prozent), ist das Wirtshaussterben in Niederbayern deutlich stärker ausgeprägt: fast minus 30 Prozent von 614 auf 433.

Mehr dazu lesen Sie kostenlos auf PNP Plus oder in der Samstagsausgabe der Passauer Neuen Presse (Online-Kiosk).

*Die Zahlen der "Schankwirtschaften" gelten als Kennzeichen des Bestands traditioneller Wirtshäuser, bilden aber nicht vollständig die Realität ab. Sie werden der Umsatzsteuer-Statistik (bzw. der Voranmeldungen) entnommen und enthalten Unternehmen, die einen Jahresumsatz von mindestens 17500 Euro erzielten.