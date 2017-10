Traunreuter gewinnt PNP-Schafkopfturnier in seiner Heimatstadt

Gewinner Martin Wacker aus Traunreut mit Glaspokal und 1000 Euro Siegprämie sowie PNP-Marketing-Leiterin Ilona Wagner und Spielleiter Walter Schreit (links) bei der Preisverteilung im Traunreuter k1. − Foto: hr Gewinner Martin Wacker aus Traunreut mit Glaspokal und 1000 Euro Siegprämie sowie PNP-Marketing-Leiterin Ilona Wagner und Spielleiter Walter Schreit (links) bei der Preisverteilung im Traunreuter k1. − Foto: hr



Das erste PNP-Schafkopfturnier in Traunreut (Lkr. Traunstein) hat gleich ein Einheimischer gewonnen: Martin Wacker (59) aus Traunreut setzte sich mit 57 Guadn an die Spitze und holte sich die 1000 Euro Preisgeld. Mit der Siegprämie kann er jetzt seinen 60. Geburtstag in der kommenden Woche ganz entspannt feiern.

68 Schafkopffreunde aus dem gesamten Verbreitungsgebiet der Passauer Neuen Presse zwischen Passau, Bayerwald, Traunstein und Berchtesgadener Land waren am Samstagmittag ins Kultur- und Veranstaltungszentrum k1 in Traunreut gekommen. In zwei Runden an 42 Tischen spielten sie unter der Aufsicht von Spielleiter Walter Schreitt die besten Schafkopfer des Tages aus.

Einen von zwei zweiten Plätzen holte sich mit Johann Kunzler (77) aus Stein an der Traun ebenfalls ein Bürger der Stadt Traunreut. Er schaffte 50 Guade und zog damit mit Sebastian Maier (81) aus Kirchdorf bei Haag gleich. Deshalb wurden die Preisgelder für den zweiten und dritten Platz gerecht aufgeteilt und jeder von ihnen bekam 375 Euro. Insgesamt wurden 2250 Euro Preisgelder unter den zehn besten Teilnehmern ausgespielt, die auch alle einen von Joska gefertigten Glaspokal bekamen.

PNP-Marketingleiterin Ilona Wagner und Spielleiter Walter Schreit aus Julbach waren am Ende glücklich über den großen Zulauf und die gelungenen Schafkopfrunden in der rund vierstündigen Veranstaltung im k1. Die Teilnehmer lobten geschlossen die Organisation der Veranstaltung und fragten am Ende schon nach einer Fortsetzung im kommenden Jahr. Wie Ilona Wagner versicherte, sind 2018 zwei Neuauflagen im Frühjahr und Herbst im PNP-Verbreitungsgebiet geplant. Schon in nächster Zeit beginnen die Vorbereitungen für das Frühjahrsturnier; wo es stattfinden wird, steht noch nicht fest. − hr

