Taxifahrerin von Fahrgast in Traunstein ausgeraubt

Eine Taxifahrerin ist am Samstagabend in Traunstein von einem Fahrgast ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, bedrohte der Mann die 42-Jährige und flüchtete mit den Tageseinnahmen. Eine sofort eingeleitete Großfahndung blieb ohne Erfolg.

Um kurz nach 21 Uhr chauffierte die Taxifahrerin einen Fahrgast von der Wegscheidbrücke in Traunstein zur Chiemgauhalle. Als das Taxi in der Siegsdorfer Straße war, griff der Mann die Fahrerin plötzlich an, nahm die Geldbörse mit den Tageseinnahmen und flüchtete.

Die Taxifahrerin wurde leicht verletzt. Nach Polizeiangaben könnte durch die Auseinandersetzung auch der Täter verletzt worden sein und Kratzspuren am Hals und am Unterkiefer erlitten haben. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Etwa 30 Jahre alt, blond, kurze Haare. Er trug einen ausgewaschenen Pullover und eine graue Daunenweste. Er sprach bayerischen Dialekt. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Kripo Traunstein, Tel. 0861/98730, melden. − pnp