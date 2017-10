In Pietling: Carport an Asylbewerberunterkunft brennt

Wenig übrig geblieben ist von dem Carport nach dem Feuer. − Foto: FDL/Lamminger Wenig übrig geblieben ist von dem Carport nach dem Feuer. − Foto: FDL/Lamminger



Zu einem Brand an einer Asylbewerberunterkunft in Pietling (Gemeinde Fridolfing) sind am Samstag ab 7.30 Uhr insgesamt vier Feuerwehren ausgerückt: aus Fridolfing, Pietling, Kirchheim und Tittmoning. Bei Eintreffen der Aktiven standen ein Carport aus Holz und das darunter abgestellte Auto in Vollbrand.

Der Brand war ersten Informationen zufolge relativ schnell unter Kontrolle. Gestern waren keine Verletzten bekannt. Sechs Personen, die in dem Haus wohnen, wurden vom BRK versorgt. Im Einsatz war das Rote Kreuz mit Rettungswagen, Notarzt, Einsatzleiter Rettungsdienst und die SEG Salzachtal. Die Polizei hat Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen. − red