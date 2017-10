In Waging steht die schwarze Null

Der Kindergarten St. Marien in Waging soll einen Speiseraum bekommen. − Foto: Konnert Der Kindergarten St. Marien in Waging soll einen Speiseraum bekommen. − Foto: Konnert



Die Marktgemeinde Waging am See ist aktuell schuldenfrei. Diese sehr gute Botschaft überbrachte Kämmerer Bernhard Kraus dem Gemeinderat bei der Vorstellung des Nachtragshaushalts 2017. Zu Beginn der Sitzung hatte Bürgermeister Herbert Häusl (CSU) bekannt gegeben, dass ein Punkt von der Tagesordnung genommen worden sei: Zur Änderung des Flächennutzungsplanes an der Ottinger Straße – es geht um die Ausweisung einer Sondergebietsfläche für die Firmen Rewe und Rossmann – sei eine umfangreiche Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen notwendig. Der Punkt soll in der November-Sitzung behandelt werden.

Die aktuelle Haushaltssituation in Waging habe sich im Vergleich zur ohnehin schon positiven ursprünglichen Planung nochmals deutlich verbessert, so Kraus. Der erwartete Einnahmenüberschuss des Verwaltungshaushalts werde sich von 1,28 Millionen Euro auf 2,26 Millionen Euro erhöhen, was ein herausragendes Ergebnis sei. Zur wesentlichen Verbesserung der Einnahmesituation habe das deutlich gestiegene Gewerbesteueraufkommen beigetragen. Bis zum Jahresende würden rund 3,5 Millionen Euro aus der Gewerbesteuer vereinnahmt werden. Das bedeute einen Zuwachs von 1,1 Millionen Euro. "Mit dem heutigen Tag waren es genau 3,468 Millionen. Die 3,5 Millionen sind somit durchaus realistisch", führte Kraus aus.

Für den Kindergarten St. Marien wurde einstimmig ein Investitionskosten-Zuschuss in Höhe von 97907 Euro zum Bau eines Speiseraums beschlossen. Kindergartenleiterin Lisa Promper betonte in der Sitzung, dass inzwischen in der Krippe 15 bis 20 und im Kindergarten 30 bis 40 Mittagessen täglich ausgegeben würden. Dies sei eine rasante Steigerung, mit der vor fünf Jahren niemand gerechnet habe.

