70 Pferde und viele Besucher kamen zum Leonhardiritt +++Fotos

Kleine Pferde für kleine Fahrgäste: Auch Ponys wurden eingespannt. Kleine Pferde für kleine Fahrgäste: Auch Ponys wurden eingespannt.



Es ist immer wieder ein Augenschmaus, wenn sich Pferd und Reiter im bayerischen Festtagsgewand oder in Reitbekleidung über die Wiesen und Wege der herrlichen Landschaft auf den Weg nach Truchtlaching zum Leonhardiritt machen. Das war am Sonntag wieder einmal zu beobachten, obwohl das Wetter heuer nicht so optimal war, wie noch im vergangenen Jahr.

Während die Pferde noch gestriegelt und herausgeputzt wurden, wurden die Besucher am Dorfplatz auf das Ereignis von der Blaskapelle Seeon sowie Truchtlachinger Goaßlschnalzern und Alphornbläsern eingestimmt. Pünktlich um 14 Uhr läuteten die Kirchenglocken der Pfarrkirche die Pferdeprozession zu Ehren des Heiligen Leonhard von Limoges (6. Jahrhundert) ein.

Angeführt von der Musikkapelle waren rund 70 Kalt- und Warmblutpferde, Ponys und wunderschöne Gespanne mit Kutschen zu bestaunen, in denen die weltliche und kirchliche Prominenz Platz nehmen durfte. Aufwändig geschmückte Wagen mit religiösen Motiven wurden ebenfalls mitgeführt und von der Truchtlachinger "Kinderburg" winkten die Kindergartenkinder herunter.

Pferde und Reiter zogen vom Sportplatz aus ins Dorf über die Alzbrücke und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Dort angekommen, versammelten sich die Teilnehmer im Halbkreis, um bei einer kurzen Andacht von Pfarrer Dr. Hans Huber den Segen zu erbitten. Im Anschluss ließen die Besucher mit Brotzeit sowie Kaffee und Kuchen die Veranstaltung ausklingen. Dafür sorgte gewohnt routiniert der Veranstalter, der Pfarrgemeinderat Truchtlaching. − ga