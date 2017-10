Schreiner dürfen "Meister-Titel mit Stolz tragen"

Würdigung herausragender Leistungen (von links): Stellvertretender Kreishandwerksmeister Johannes Haas, stellvertretender Landrat Josef Konhäuser, die frischgebackenen Meister Robert Patz und Matthias Egger, und der Leiter des Bildungszentrums, Max Stadler. − Foto: awi Würdigung herausragender Leistungen (von links): Stellvertretender Kreishandwerksmeister Johannes Haas, stellvertretender Landrat Josef Konhäuser, die frischgebackenen Meister Robert Patz und Matthias Egger, und der Leiter des Bildungszentrums, Max Stadler. − Foto: awi



Ein Festtag für 18 erfolgreiche junge Schreiner: Am Freitagabend erhielten sie im Glasanbau der Franz-Eyrich-Halle in Traunstein nach ihrem in Teil- oder Vollzeit erfolgreich bestandenen Meisterkurs die begehrten Meisterbriefe. Mit diesen haben sie nun ausgezeichnete Perspektiven, wie es mehrfach in den Festreden hieß. Die gefertigten Stücke seien "wahrlich Meisterstücke" betonte stellvertretender Kreishandwerksmeister Johannes Haas. Ein Planungstisch aus Rüster und Räuchereiche, ein Sideboard aus Nussöl oder ein Sekretär aus Eiche und Räuchereiche waren drei Beispiele für die Meisterstücke, die alle auf höchstem Niveau gefertigt worden waren.

Nach den Festansprachen gab es für die erfolgreichen Handwerker den Lohn für den bestandenen Abschluss des Meisterkurses: Sie erhielten die begehrten Meisterbriefe. Herausragend unter den 18 Meistern waren die Bestplatzierten Robert Patz aus Kirchanschöring und Matthias Egger aus Waging am See, dessen Planungstisch aus Rüster und Räuchereiche alle begeisterte. Meisterlich war auch die Feier, bei der die Meister mit geladenen Gästen und Angehörigen noch lange beisammen saßen. Am Samstag und Sonntag zeigten die jungen Meister in der beliebten jährlichen Schau ihre "Meisterstücke des Wohnens" einem breiten Publikum. Die Ausstellung war gut besucht. − awi

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Dienstag-Ausgabe, 24. Oktober 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.