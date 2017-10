Kolpingsfamilie sammelt 750 Paar Schuhe

Zeigt her und gebt her Eure Schuhe! Die zweitägige Aktion war ein voller Erfolg. Auf unserem Foto freuen sich, von links, Peter Niedermeier jun. und sen. von der Kolpingsfamilie sowie Marianne Penn, die mit den Trostberger Grünen beim Bio- und Regionalmarkt im Postsaal fleißig Schuhe gesammelt hatte. − Foto: Limmer Zeigt her und gebt her Eure Schuhe! Die zweitägige Aktion war ein voller Erfolg. Auf unserem Foto freuen sich, von links, Peter Niedermeier jun. und sen. von der Kolpingsfamilie sowie Marianne Penn, die mit den Trostberger Grünen beim Bio- und Regionalmarkt im Postsaal fleißig Schuhe gesammelt hatte. − Foto: Limmer



Wie erfolgreich die Sammelaktion "Mein Schuh tut gut" verlaufen ist, das hat die Verantwortlichen der Kolpingsfamilie St. Andreas förmlich aus den Schuhen gehauen. An zwei Sammeltagen am Rande des Trostberger Martkwochenendes landeten nicht weniger als 750 Paar Schuhe in den aufgestellten Schachteln und Kisten.

Diese wurden in 25 große Kartons verpackt, so dass nicht weniger als drei Kubikmeter Schuhe an die bundesweite Sammelzentrale geschickt werden konnten. Hier werden die Schuhe sortiert, Sommerschuhe werden nach Afrika, Winterstiefel in die kälteren Regionen nach Osteuropa versandt, in denen es keine Schuhherstellung gibt, erklärt Birgit Niedermeier von der Kolpingsfamilie.

Gebrauchte und gut erhaltene Schuhe seien viel zu schade, um sie wegzuwerfen, sind sich die Organisatoren einig. Durch die Aktion werde bei uns Müll vermieden. Und die Käufer in armen Ländern erhalten gute und günstige Schuhe, die sie sich sonst nicht leisten könnten. Abgewickelt wird die bundesweite Aktion über die Kolping Recycling GmbH.

Für die Kolpingsfamilie St. Andreas war es eine gelungene Premiere. Die Kollegen von der der Heiligkreuzer Kolpingsfamilie hatten die Aktion schon vergangenes Jahr durchgeführt und immerhin rund 500 Paar Schuhe gesammelt. Für alle, die noch Schuhe übrig haben und sinnvoll loswerden wollen, findet heuer in Heiligrkeuz noch die zweite Auflage von "Mein Schuh tut gut" statt. Gesammelt wird am Samstag, 2. Dezember, von 16 bis 19 Uhr auf dem Dorfplatz Heiligkreuz.

Die Kampagne des Kolpingwerkes Deutschland hat sich zu einer richtigen Erfolgsgeschichte entwickelt. Vergangenes Jahr kamen 238740 Paar Schuhe zusammen, was immerhin etwa einem Paar pro Mitglied entspricht. Wie Otto M. Jacobs, der Projektleiter des Bundesverbandes erklärt, sind gebrauchte und gut erhaltene Schuhe eine Ware, die weltweit gehandelt wird. Dem Einwand, dass das Sammeln und Versenden von gebrauchten Schuhen die in den Zielländern ansässige regionale Schuhindustrie belaste, entgegnet Jacobs: "Nach vielen Gesprächen, die wir zu diesem Thema mit Experten geführt haben, steht fest, dass 30 Prozent der Menschen in Afrika vom Handel mit dem Gebrauchten leben. Sie verlieren ihre Beschäftigung und Lebensgrundlage, wenn sie auf die gut erhaltene Gebrauchtware verzichten müssten." − cl