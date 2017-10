Wer stürzt sich in die winterlichen Fluten? Jetzt fürs Nikolaus-Fackelschwimmen anmelden!

Zu Werbe- und Abhärtungszwecken haben sich die Mitglieder der Trostberger Wasserwacht schon mal in den ziemlich frischen Alzkanal gewagt. Am Samstag, 9. Dezember, findet das 5. Nikolaus-Fackelschimmen mit einem bunten Rahmenprogramm statt. − Foto: red Zu Werbe- und Abhärtungszwecken haben sich die Mitglieder der Trostberger Wasserwacht schon mal in den ziemlich frischen Alzkanal gewagt. Am Samstag, 9. Dezember, findet das 5. Nikolaus-Fackelschimmen mit einem bunten Rahmenprogramm statt. − Foto: red



Die Wasserwacht Trostberg veranstaltet am Samstag, 9. Dezember, zum fünften Mal das Nikolaus-Fackelschwimmen im Trostberger Alzkanal. Angeführt vom Nikolaus wagen sich um 18 Uhr wieder viele mutige Schwimmer in die winterlichen Fluten und verwandeln den Kanal durch die Trostberger Innenstadt bis in die Pechlerau in ein Lichtermeer.

Musikalisch begleitet durch die Stadtkapelle Trostberg ziehen die Schwimmer anschließend gemeinsam zum Trostberger Stadtmuseum. Bereits ab 17 Uhr kann man sich dort bei einer Tasse Glühwein und Gegrilltem aufwärmen. Der Erlös der Veranstaltung kommt wieder vollständig der Arbeit der Wasserwacht Trostberg zugute. Bei der "After Party" am Stadtmuseum wird in diesem Jahr die "Franky 4 Fingers Casino Houseband" mit Live-Musik von Iggy Pop bis Die Ärzte für Stimmung sorgen.

Wer vor frostigen Wassertemperaturen nicht zurückschreckt und beim Nikolaus-Fackelschwimmen mitmachen möchte, kann sich im Internet schon jetzt anmelden: unter www.wasserwacht-trostberg.de finden Interessierte auch alle Informationen zum genauen Ablauf der Veranstaltung. − red