Neue Tumblingbahn für TSV-Turnerinnen – vhs neu organisiert

An der Einmündung der Salzburger Straße in die St2104 soll ein Kreisverkehr entstehen, um den Verkehr sicherer zu machen. −Foto: Konnert An der Einmündung der Salzburger Straße in die St2104 soll ein Kreisverkehr entstehen, um den Verkehr sicherer zu machen. −Foto: Konnert



Der TSV Waging am See hat für die Leistungsturnerinnen eine neue Tumblingbahn beschafft, um den Turnsport in Waging weiter voran zu bringen. Die Kosten betragen rund 10.000 Euro. Der Gemeinderat hat dafür einstimmig einen Zuschuss von 6500 Euro bewilligt.

Eine Tumblingbahn ist eine gepolsterte, stark gefederte Bodenbahn, die sich optimal zum Gymnastiktraining eignet. Wie Gemeinderat Josef Hofmann (UGW), Vorsitzender des TSV Waging, ausführte, wurde für Waging vom Hersteller Airtrack eine 19-mal-2,8-Meter-Bahn gekauft, um die Trainingsmöglichkeiten der Waginger Turnmädels deutlich zu verbessern und auf die Anforderungen nationaler und internationaler Wettbewerbe einzugehen.

Gemeinderatsmitglied Georg Seehuber (FWG) fragte nach, ob Zuschussmöglichkeiten vom Deutschen Turnerbund (DTB) ausgeschöpft worden seien. Josef Hofmann entgegnete, dass diese in einer Randsportart wie Turnen äußerst beschränkt seien, man aber alle Möglichkeiten versuche. Die Gemeinderäte Andreas Barmbichler (CSU) und Wilhelm Reiter (UGW) führten an, es sei zu berücksichtigen, dass hier Leistungssport auf hohem Niveau unterstützt würde. Letztendlich profitiere die ganze Gemeinde davon, wenn Waging sich bei Wettbewerben der Landes- und Bundesliga positiv präsentiere und deutschlandweit bekannter würde.

Die Volkshochschule (vhs) Waging/Kirchanschöring muss neu organisiert werden. Kämmerer Bernhard Kraus zeigte, dass in der derzeitigen Struktur die ab 2021 geltenden Mindestvoraussetzungen für eine Mitgliedschaft im Bayerischen Volkshochschulverband (BVV) wegen zu geringer Teilnehmerzahlen nicht erfüllt würden. Damit werde dann die staatliche Förderung von derzeit 5334 Euro/Jahr eingestellt. In der Konsequenz kann Waging keine eigene vhs mehr betreiben. − mkMehr dazu lesen Sie am Dienstag, 24. Oktober, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.