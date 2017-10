Staatenloser Krimineller reist aus und wieder ein: Jetzt ist er in der JVA

Ein Staatenloser aus Gelsenkirchen ging den Beamten der Fahndung Traunstein ins Netz. –Symbolfoto: dpa Ein Staatenloser aus Gelsenkirchen ging den Beamten der Fahndung Traunstein ins Netz. –Symbolfoto: dpa



Ein Kurzurlaub nach Österreich eines Staatenlosen aus Gelsenkirchen führte am Donnerstag, bei dessen Wiedereinreise am ehemaligen Grenzübergang Bad Reichenhall an der B21, letztendlich zu einem längeren Aufenthalt in der JVA Traunstein.

Aufgrund einer massiven Vorstrafenliste und der daraus resultierenden Verurteilungen, verfügte die Ausländerbehörde gegen den Betroffenen eine bis 2020 befristete Ausweisungsverfügung. Der in Deutschland als staatenlos geführte Ausländer konnte aufgrund der ungeklärten Nationalität bisher nicht abgeschoben werden. Daher wurde ihm seine Aus- und anschließende Wiedereinreise aus Österreich aufgrund einer kurzfristig eingerichteten Kontrollstelle der PI Fahndung Traunstein zum Verhängnis.

Gegenüber den Kontrollbeamten konnte sich der Staatenlose nur mit seinem deutschen Führerschein ausweisen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte die Polizei fest, dass gegen den Mann eine Ausweisungverfügung besteht. Wegen seiner auffällig stark mit bandenmäßig geführten Eigentumsdelikten gefüllten Vorstrafenliste wurde er von den Beamten genauer unter die Lupe genommen. Auch sein Auto kontrollierten die Beamten. Bei der Kontrolle des Mannes kamen in seiner Jackentasche ein größerer Geldbetrag, diverse Edelsteine und zwei Goldmünzen zum Vorschein. Der Mann gab an, dass er vor Kurzem nach einer sechsjährigen Haftstrafe wegen bandenmäßigen Betruges mit offener Bewährungszeit entlassen worden.

Auch der bekannte "Enkeltrick" war unter seinen Straftaten angeführt. Nach erneutem Haftantrag der Staatsanwaltschaft Traunstein erließ der zuständige Ermittlungsrichter Haftbefehl. Die mitgeführten Edelsteine sowie die Goldmünzen wurden sichergestellt, da der Betroffene sich zur Herkunft der Gegenstände nicht äußern wollte.

Der Fahrer des Autos und sowie dessen Bruder wurden wegen Beihilfe zur unerlaubten Einreise ebenfalls zur Anzeige gebracht. − pnp