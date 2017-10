Ein Grundstück für das Kreisaltenheim

Diese derzeit landwirtschaftlich genutzte Fläche am Ortsausgang von Palling an der Kreisstraße in Richtung Taching steht für den Ersatzbau für das alte Kreisaltenheim in Palling zur Verfügung. − Foto: Traup Diese derzeit landwirtschaftlich genutzte Fläche am Ortsausgang von Palling an der Kreisstraße in Richtung Taching steht für den Ersatzbau für das alte Kreisaltenheim in Palling zur Verfügung. − Foto: Traup



Jetzt soll es ganz schnell gehen: Nachdem die Gemeinde Palling jahrelang auf der Suche nach einem Grundstück für den Neubau des Kreisaltenheimes war, steht nun eine bis zu 12000 Quadratmeter große Fläche an der Seestraße am Ortsausgang in Richtung Tengling zur Verfügung. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, für die Fläche Bebauungs-skizzen in Auftrag zu geben. Bis Dezember sollen die Vorstudien vorliegen, sagt Pallings Geschäftsleiter Lorenz Mayer. Anhand dieser Bebauungsskizzen solle die Kreisaltenheim GmbH noch vor Weihnachten entscheiden, ob das Altenheim in Palling bleiben wird. Mayer warnt vor den Folgen eines negativen Votums: "Das wäre schon ein gewaltiger Verlust für uns."

Ganz so schnell werde die Entscheidung nicht fallen, betont dagegen Markus Mayr, Geschäftsführer der landkreiseigenen Kreisaltenheim GmbH & Co KG. "Dieses neue Angebot werden wir genau prüfen und bewerten." Mayr betont aber, dass bereits jetzt "viele positive Dinge für Palling sprechen". Unter anderem die Tatsache, dass dort das alte Kreisaltenheim steht. Dennoch müssten noch zahlreiche Fragen geklärt werden, unter anderem die nach dem Grundstückspreis oder nach den Möglichkeiten, dort einen mehrgeschossigen Gebäudekomplex zu errichten. Außerdem gehe es um die Anbindung ans Ortszentrum und die Frage, wie verkehrsreich die Straßen um das geplante Vorhaben sind. "Wenn alle Bedingungen passen, soll Palling der Favorit sein", sagt Mayr. Dennoch, schränkt er ein, gebe es mit Tacherting einen weiteren Bewerber um ein Kreisaltenheim im nördlichen Landkreis Traunstein. − wt

