BIM: Schüler fürs Handwerk begeistern

Versuchten sich beim Weißwurst machen: Landrat Siegfried Walch (Mitte) und Magdalena Monz von der Mittelschule Trostberg, die sich von Fachlehrer Peter Flechsenhar noch ein paar Tipps für das richtige Eindrehen der Würste holt. − Foto: awi



Das Handwerk wirbt weiter verstärkt um beruflichen Nachwuchs: Hunderte Schüler aus den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land waren am Dienstag Vormittag zur Berufsinformationsmesse (BIM) ins Bildungszentrum der Handwerkskammer nach Traunstein gekommen, um sich mit ihren Lehrern über die beruflichen Möglichkeit im Handwerk zu informieren. An den drei Tagen der BIM werden rund 1000 Schüler erwartet.

Kreishandwerksmeister Gerhard Kotter sagte zur Eröffnung der Messe, die heuer zum siebten Mal ausgerichtet wird, die Veranstaltung zeige die Geschlossenheit des regionalen Handwerks. Und sie sei ein Garant für die zukünftige Ausbildung in der Region. Das heimische Handwerk sei stolz, an den drei Tagen "Vielfältigkeit, Kompetenz und Können" präsentieren zu können.

Das Handwerk sei die Stütze der Wirtschaftskraft in der Region, so Kotter. In den beiden Landkreisen arbeiten rund 22000 Menschen in den Handwerksbetrieben, 2200 davon seien Auszubildende. Das Handwerk mache sich keine Sorgen um die Auftragslage, wohl aber um den beruflichen Nachwuchs. Deshalb wolle man an den drei Tagen "lebendiges Handwerk" zeigen, so Kotter. − awi

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Mittwoch-Ausgabe, 25. Oktober 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.