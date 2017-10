Trächtige Kühe nach Unfall bei Taufkirchen entkommen

Mühevoll musste die Feuerwehr die entkommenen Tiere wieder einfangen. − Foto: fib/TE Mühevoll musste die Feuerwehr die entkommenen Tiere wieder einfangen. − Foto: fib/TE



Zwar keine Menschen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 16.40 Uhr verletzt worden, jedoch zwei Kühe. Eine 66-jährige Frau aus Taufkirchen war mit ihrem VW auf dem Feldweg "Feldschuster-Frail" unterwegs und wollte die Kreisstraße MÜ 16 in Taufkirchen (Landkreis Mühldorf) überqueren. Dabei übersah sie jedoch einen vorfahrtsberechtigten VW Kombi mit einem Viehanhänger eines 46-jährigen Mannes aus Teisendorf. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Im Anhänger befanden sich zwei Rinder, die hochträchtig waren und leicht verletzt wurden. Es entstand ein größerer Schaden an den Fahrzeugen, an der Flur und ein Verkehrsschild wurde umgefahren. Der Gesamtschaden beträgt rund 18200 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Zeiling war mit acht Einsatzkräften vor Ort und hatte alle Hände voll zu tun, die Tiere, die beim Unfall entkommen waren, wieder einzufangen. − red