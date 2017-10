Studenten bringen frischen Wind in Trostbergs Stadtentwicklung

Der nächste Schritt in eine gute städtebauliche Zukunft könnte mit dem Projekt "next step trostberg" gemacht werden. Studenten der TU München erkunden im Rahmen ihrer Praxisarbeit die Alzstadt. −Foto: Georg Unterhauser/www.luftbild-traunstein.de Der nächste Schritt in eine gute städtebauliche Zukunft könnte mit dem Projekt "next step trostberg" gemacht werden. Studenten der TU München erkunden im Rahmen ihrer Praxisarbeit die Alzstadt. −Foto: Georg Unterhauser/www.luftbild-traunstein.de



Die Altstadt zu beleben und die Lebensqualität durch bauliche und sonstige Maßnahmen zu steigern – das ist ein durchaus beschwerlicher Weg, auf dem Trostberg nun mit unverhoffter Hilfe von außen einen Schritt vorankommen könnte. Unter dem Titel "next step trostberg" setzen sich Studierende der Technischen Universität München (TUM) intensiv mit der zukünftigen städtebaulichen Entwicklung Trostbergs auseinander. Am Donnerstag, 26., und Freitag, 27. Oktober, kommen rund zehn Studenten in die Alzstadt, um ihr Aufgabengebiet vor Ort zu erkunden.

Wie der Lehrstuhl für nachhaltige Entwicklung von Stadt und Land mitteilt, stehe Trostberg exemplarisch für die Herausforderungen, die viele kleine und mittlere Städte im ländlichen Raum zu bewältigen haben. Die angehenden Architekten und Urbanisten entwickeln im Wintersemester Konzepte, Entwürfe und Visionen, die Impulse für die Aktivierung der Innenstadt setzen sollen. Neben der Auseinandersetzung mit neuen Nutzungskonzepten und Reaktivierungsstrategien in der Altstadt wird auch der gesamtstädtische Zusammenhang untersucht.

So nehmen die Studenten in einer Betriebsführung den Chemiepark unter die Lupe, um ein Gespür für Trostbergs industrielle Prägung zu bekommen. Die 11000-Einwohner-Stadt sei in den vergangenen Jahren nur von einem leichten Bevölkerungsrückgang betroffen, heißt es in der Projektbeschreibung. "Dennoch findet sich im historischen Zentrum eine erhebliche Anzahl an Leerständen." Wie es um den Geschäfts- und Wohnraum und die historische Bausubstanz steht, das wollen die Studenten in der Exkursion herausfinden. Trostberger Bürger müssen sich also nicht wundern, wenn junge Leute mit Fotokameras und Schreibzeug unterwegs sind und das Gespräch mit Bewohnern und Geschäftsleuten suchen. Zukunftsweisende Lösungsstrategien wollen die Gäste aus München auch für die "südliche Vorstadt" mit dem Bahnhofsareal als Bindeglied zwischen Chemiepark, Schulen und Altstadt entwickeln.

"Für uns ist das ein willkommener Input von außen", sagt Trostbergs Bauamtsleiter Bernhard Unterauer. Es bestehe kein Anspruch auf Realisierbarkeit und keine Verpflichtung zur Umsetzung. Der Stadt würden keine großen Unkosten entstehen. Und am Ende würden die Projektmaterialien, die ausschließlich Lehrzwecken dienen, der Stadt auch zur Verfügung gestellt. "Wir bekommen eine Broschüre und wollen die Ergebnisse im Frühjahr zusammen mit den Studenten in einer Ausstellung der Öffentlichkeit präsentieren." Immerhin, so Unterauer, seien ja schon viele Bürger am seit zwei Jahren laufenden Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) beteiligt. Diese Zukunftswerkstatt bekomme nun frischen Wind durch den TU-Lehrstuhl.

