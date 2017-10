Mit Erfahrung und ganz viel Liebe

Frieda Haindl rührt den Teig für die Küchle so lange, bis er sich von der Schüsselwand löst. − Fotos: Pfingstl Frieda Haindl rührt den Teig für die Küchle so lange, bis er sich von der Schüsselwand löst. − Fotos: Pfingstl



Ein Besuch in der Küche von Frieda Haindl ist wie ein Ausflug in eine vergangene Zeit, eine Lehrstunde in einem alten Handwerk. Auf ihrem Hof in Kamping werden Mehlspeisen wieder lebendig, die Omas früher gebacken haben. (Ein Video, wie Frieda Haindl Dampfnudeln macht, sowie andere bayerische Rezepte zum Nachkochen gibt es unter www.pnp.de/kochvideos)

"Ratsch, ratsch", rhythmisch schabt der hölzerne Kochlöffel an der Wand der Plastikschüssel entlang. Ein Duft nach Hefe und warmer Milch macht sich im Raum breit. Frieda Haindl hat sich eine weiße Kochschürze um die Hüften gebunden. Darüber trägt sie ein grünes, ärmelloses Trachtenjäckchen. Ihre grünen Augen blicken durch die randlose Brille auf die helle Teigmasse in der Schüssel. Die blonden Haare liegen locker und gewellt auf ihren Schultern. Ihren furchigen Hände, rau vom Mehl und verklebt von Teigresten, bewegen den abgegriffenen Holzlöffel. Erbarmungslos sticht sie mit ihm immer wieder in den Küchle-Teig, schabt durch die Masse, zieht ihn wieder heraus. Die Bewegung ähnelt ein wenig der, ein Ruderboot anzutreiben. Vor, zurück, vor, zurück.



Eingeklemmt zwischen den Beinen, wird der Küchle-Teig in der Schüssel gerührt. Eingeklemmt zwischen den Beinen, wird der Küchle-Teig in der Schüssel gerührt.



Vor Frieda Haindls Küchenblock sitzen eng zusammengepfercht 20 Frauen aus dem weiten Umkreis. Aus Kienberg, Tacherting, Trostberg. Auch einige Mitglieder des Verbands für landwirtschaftliche Fachbildung aus Laufen sind da. Haindls Kochkurse haben sich herumgesprochen in der Gegend. An diesem Mittwoch zeigt sie den Frauen, wie man Küchle, Dampfnudeln und Zetteln backt.

