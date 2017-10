Aus Friedas Küche: So macht man Dampfnudeln +++ Video

Goldbraun gebacken, mit Apfelmus serviert: die Dampfnudeln von Frieda Haindl. −Screenshot: PNP Goldbraun gebacken, mit Apfelmus serviert: die Dampfnudeln von Frieda Haindl. −Screenshot: PNP



Jeden Monat stellt die PNP Gerichte vor, die drohen, in Vergessenheit zu geraten. In einer Sonderausgabe der Serie waren wir bei Frieda Haindl in Palling (Landkreis Traunstein). (Das Video sehen Sie am Ende des Artikels)

Die 67-Jährige backt Mehlspeisen aus Tradition und Leidenschaft, unter anderem Dampfnudeln. Ihre regelmäßigen Backabende locken Gäste aus der weiten Umgebung an. Mit den Eiern nicht sparen und eine Hand voll Zucker dazugeben. Das waren die Angaben, die Frieda Haindl aus ihrer Kindheit kannte. Diese Ratschläge dienten ihr als Grundlage für ihr ganz individuelles Dampfnudelrezept.

So werden sie gemacht: Auf 500 Gramm Weizenmehl und 500 Gramm Dinkelmehl einen Hefewürfe oder zwei Packungen Trockenhefe geben. Daneben (nicht darauf!) kommen ein halber Teelöffel Zucker und zwei gehäufte Teelöffeln Salz. Zwei Eier darüber geben und 700 Milliliter lauwarme Mich dazu schütten. Alles durchkneten. Teig zugedeckt gehen lassen, bis er auf die doppelte Größe angewachsen ist. Rohlinge abstechen, formen und in eine Pfanne geben. In dieser werden zuvor 80 Gramm Butterschmalz, 1/8 Liter Rahm, 1/8 Liter Milch und ½ Teelöffel Zucker geschmolzen. Die Rohlinge in der Pfanne zehn Minuten gehen lassen. Die Pfanne anschließend aufkochen lassen. Wenn die Flüssigkeit blubbert mit dem Deckel, der mit Butter eingerieben worden ist, zudecken und 30 Minuten sieden. Langsam den Deckel öffnen und die Dampfnudeln warm, mit Apfelkompott oder Vanillesoße, servieren. − pfjVideo: So macht man Dampfnudeln: