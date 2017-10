Neuer Inklusionsbetrieb bietet Arbeitsplätze für Menschen mit Handicap

An einer Presse wurde per Knopfdruck der neue Inklusionsbetrieb "Chiemgau Maßarbeit GmbH" der Chiemgau Lebenshilfe Werkstätten (CLW) im Traunreuter Gewerbegebiet bei Oderberg symbolisch in Betrieb genommen. Im Bild zu sehen sind der Metall-Bereichsleiter Alfred Biebl (von links), CLW- und "Maßarbeit"- Geschäftsführer Dr. Jens Maceiczyk, Betriebsleiter Jürgen Sterr und Landrat Siegfried Walch. − Foto: ga An einer Presse wurde per Knopfdruck der neue Inklusionsbetrieb "Chiemgau Maßarbeit GmbH" der Chiemgau Lebenshilfe Werkstätten (CLW) im Traunreuter Gewerbegebiet bei Oderberg symbolisch in Betrieb genommen. Im Bild zu sehen sind der Metall-Bereichsleiter Alfred Biebl (von links), CLW- und "Maßarbeit"- Geschäftsführer Dr. Jens Maceiczyk, Betriebsleiter Jürgen Sterr und Landrat Siegfried Walch. − Foto: ga



Im Beisein von zahlreichen Gästen und Ehrengästen wurde am Dienstag das neue Betriebsgebäude der Chiemgau Maßarbeit GmbH im Oderberger Gewerbegebiet in Traunreut (Lkr. Traunstein) offiziell eröffnet. Der symbolische Startschuss wurde per Knopfdruck an einer 160-Tonnen-Pressmaschine vorgenommen. "Ich bin froh, dankbar und stolz auf das Projekt, das der ganzen Region einen guten Dienst erweist", lobte Landrat Siegfried Walch den hochmodernen und zeitgemäßen Inklusionsbetrieb.

Die jüngste Tochter der Chiemgau Lebenshilfe Werkstätten (CLW) bietet Menschen mit und ohne Handicap nach einem vom Gesetzgeber definierten Verhältnis vollwertige Arbeitsplätze in den Bereichen Metallfertigung/Werkzeugbau, Holzverarbeitung und Garten- und Landschaftsbau.

Gerade in der heutigen Zeit sei die Einrichtung für die Region entscheidend, betonte Walch. Nicht jeder Mensch könne das dynamische Tempo mitgehen. In der Einrichtung könnten Menschen mit Behinderung als vollwertige Mitglieder auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ihr Potenzial einbringen. "Die CLW ist ein Teil unserer Seele des Landkreises. Sie leistet was für alle in unserer Region. Ich bedanke mich im Rahmen der Region, dass dieses Projekt vorangetrieben worden ist."

Der Aufsichtsvorsitzende der CLW, Josef Schärtl, verschwieg nicht, dass man mit diesem Projekt ein Stück weit Neuland betreten habe. Er sei aber zuversichtlich, den angetretenen Weg weiter erfolgreich gestalten zu können. Lobend erwähnte er die gute Zusammenarbeit mit dem gesamten Team und der Geschäftsführung. Allen voran den Geschäftsleiter der Chiemgau Maßarbeit und der CLW, Dr. Jens Maceiczyk. "Schön, dass wir von ihrer langjährigen Erfahrung und ihrem jugendlichen Elan profitieren konnten", sagte er an Maceiczyk gerichtet. Seinen Dank richtete er auch an die Förderer des vier Millionen-Euro-Projekts: Die Aktion Mensch, die Heidenhain-Stiftung und das Integrationsamt haben das Projekt mit 1,5 Millionen Euro gefördert.

"Inklusion ist nicht nur eine gute Idee, sondern eine Menschenrecht, verknüpft mit Anspruch, etwa auf Freiheit und Gleichberechtigung," räumte Geschäftsführer Dr. Jens Maceiczyk ein. Inklusion heißt auch, dass alle natürlich dazu gehören. Mit diesem Projekt wolle die CLW besonders den Menschen eine Beschäftigung ermöglichen, die für die Behindertenwerkstätten insgesamt zu stark, wegen ihrer bestehenden Beeinträchtigungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt jedoch schwer vermittelbar seien: "So verstehen wir auch unseren gesellschaftlichen Auftrag."

Im Moment sind bei der Chiemgau Maßarbeit GmbH 14 Mitarbeiter beschäftigt, die sich den geladenen Gästen kurz vorstellten. Langfristig sollen in dem gemeinnützigen Inklusionsbetrieb 30 Menschen einen Arbeitsplatz finden können.

