Pettinger "Mäuse" und "Bären" auf dem Weg in die Zukunft

Die Stiefel sind bereit für den nächsten Einsatz im Freien. − Foto: Höfer Die Stiefel sind bereit für den nächsten Einsatz im Freien. − Foto: Höfer



Die Kinderzahl steigt nicht, aber die Anforderungen haben sich verändert. Die Kleinen starten früher und sie bleiben länger. Pettings Gemeinderat verschaffte sich in einer außerordentlichen Gemeinderatssitzung deshalb einen Überblick über die Situation im gemeindlichen Kindergarten. Das Fazit: Das Raumkonzept entspricht den Anforderungen, aber es gibt Bereiche, die verbessert werden sollten.

Angefangen hat Leiterin Irmi Eder vor 25 Jahren mit einer Gruppe und fünf Mitarbeiterinnen. Heute sind es mit den Bären, den Mäusen und den Elefanten drei Gruppen zu je 25 Kinder; dazu kommt die Kinderkrippe mit zwölf "Käfern". Inklusive Praktikantin sind inzwischen zwölf Leute beschäftigt. "Wir haben kein akutes Problem", stellte Bürgermeister Karl Lanzinger fest. "Die Zahl der Kinder ist eher gleichbleibend." Tatsächlich waren in den vergangenen drei Jahren jeweils 21 Kinder im Einzugsbereich des Kindergartens zur Welt gekommen. Weil aber die Kleinen schon mit zwei Jahren starten, ist die "Reaktionszeit" kürzer geworden.

Raum für Raum durchwanderte der fast vollzählig erschienene Gemeinderat mit drei Mitarbeiterinnen und drei Vertreterinnen des Elternbeirats das Gebäude. "Ein gemeinsames Anziehen ist mit 75 Kindern schwierig", erläuterte Eder im Flur. Dies werde zeitversetzt gemacht. Es gibt drei Gruppenräume und zwei abgetrennte Nebenräume. Für besondere Maßnahmen wird häufig in den Kellerraum ausgewichen, denn es kommen auch externe Spezialisten für spezielle Förderungen in den Kindergarten. "Niemand will den ganzen Vormittag im Keller verbringen", verdeutlichte Margit Ganzenhuber jedoch. − höfMehr dazu lesen Sie am Mittwoch, 25. Oktober, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.