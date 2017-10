VW Golf gerät auf Gegenfahrbahn – beide Fahrer verletzt

Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge haben sich einige Fahrzeugteile auf der Fahrbahn verteilt. − Foto: FDL/AKI Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge haben sich einige Fahrzeugteile auf der Fahrbahn verteilt. − Foto: FDL/AKI



Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Staatsstraße 2094 in Richtung Seebruck an der Abzweigung Seestraße ereignet. Aus bislang noch unbekannten Gründen kam ein 84-Jähriger mit seinem VW Golf auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende Seat-Fahrer (38) wollte noch ausweichen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr vermeiden. Durch das Ausweichmanöver des Seat-Fahrers wurde das Fahrzeug nur seitlich getroffen. Beide Fahrer wurden bei dem Aufprall leicht verletzt und vom BRK in das Klinikum nach Trostberg gebracht. Eine Spur der Staatsstraße musste komplett gesperrt werden. Den Verkehr sowie die Säuberung der Unfallstelle regelte die Feuerwehr Seeon. Die Polizei Trostberg nahm den Unfall auf. − red