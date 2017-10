Probleme mit Brandschutz: Schwieriger Start in die Eiszeit

Die weiße Schicht wächst, die Eismaschine dreht schon ihre Runden. Am 2. November wird das Trostberger Eisstadion eröffnet. - Fotos: Thois Die weiße Schicht wächst, die Eismaschine dreht schon ihre Runden. Am 2. November wird das Trostberger Eisstadion eröffnet. - Fotos: Thois



Ein hartes Stück Arbeit war nötig, um die Weichen für die neue Eisstadion-Saison zu stellen. "Wir sind froh, dass wir es in der Kürze der Zeit so hinbekommen haben und planmäßig am 2. November öffnen können", sagt Stadtwerke-Chef Stefan Bratzdrum .

Nur mit einem Paket an bauliche Sofortmaßnahmen ist es gelungen, die Brandschutzvorschriften in dem 43 Jahre alten Kabinen- und Techniktrakt zu erfüllen. Aufgetaucht war die Problematik im Sommer, als die Eishockeymannschaft anfragte, ob sie ihre Umkleidekabine per Mauerdurchbruch in Richtung früherer Sauna vergrößern dürfe. "Ein Brandschutzexperte hat festgestellt, dass fast im gesamten Untergeschoss dringend nachgebessert werden muss", so Bratzdrum. Beanstandet worden seien vor allem nachträgliche Einbauten und Trennwände aus der Zeit vor seiner Tätigkeit als Stadtwerke-Chef.



Eine Brandschutztür samt Mauerwerk ist eine der Sofortmaßnahmen, mit denen der Funktionstrakt des Eisstadions vorschriftsmäßig auf Vordermann gebracht wird. Auf unserem Foto legt Herbert Lindhuber von den Stadtwerken letzte Hand an. Im Hintergrund sein Chef Stefan Bratzdrum und Praktikantin Franziska Huber an der Stelle, wo nächstes Jahr mit einem zusätzliche Fluchtweg ins Freie nachgebessert werden muss. Eine Brandschutztür samt Mauerwerk ist eine der Sofortmaßnahmen, mit denen der Funktionstrakt des Eisstadions vorschriftsmäßig auf Vordermann gebracht wird. Auf unserem Foto legt Herbert Lindhuber von den Stadtwerken letzte Hand an. Im Hintergrund sein Chef Stefan Bratzdrum und Praktikantin Franziska Huber an der Stelle, wo nächstes Jahr mit einem zusätzliche Fluchtweg ins Freie nachgebessert werden muss.



"Wenn bei einem so alten Gebäude alles auf den Prüfstand gestellt wird, kommt natürlich einiges zusammen." Umso erleichterter ist Bratz-drum, dass man gemeinsam mit dem Trostberger Architekten Ulrich Hatz und den Experten vom Landratsamt um Kreisbaumeister Rupert Seeholzer eine pragmatische Lösung gefunden habe. So wurden unter anderem eine Glastür im langen Gang des Untergeschosses durch eine Brandschutztür und leicht entflammbare Holzwände durch festes Mauerwerk ersetzt oder mit Gipskartonplatten verkleidet. Ein neuralgischer Punkt seien die vielen, teils aus Kunststoff bestehenden Leitungen für Wasser, Lüftung, Heizung. "Hier haben wir zumindest die Übergänge in die einzelnen Räume von einer Brandschutzfirma mit feuerfestem Material verkleiden lassen." Dazu kam der Einbau mehrerer Rauchmelder, so dass alles in allem rund 12000 Euro Kosten angefallen sind. "Wobei das aber nur der Anfang ist", wie Bratzdrum betont. "Die richtige Arbeit kommt nächstes Jahr auf uns zu." Dann gelte es, ein Gesamtkonzept für einen dauerhaft vorschriftsmäßigen Brandschutz zu erfüllen. Das betreffe nicht nur den Eislauftrakt , sondern das gesamte Betriebsgebäude mit den Freibad-Einrichtungen im Obergeschoss. Dafür seien im Stadtwerke-Etat bereits 200000 Euro eingeplant.

So kompliziert sich die Saisoneröffnung in Sachen Betriebsgebäude gestaltet, so glatt läuft es mit der Eisbereitung. "Der Wetterumschwung mit kalten Temperaturen und etwas Regen ist uns beim Eisaufbau entgegengekommen", sagt Stefan Bratzdrum. Bis zum Saisonstart soll die Eisdecke gut sechs Zentimeter dick werden. Die TSV-Chiefs, die am Sonntag um 17.30 Uhr ihr erstes Eishockey-Heimspiel haben, dürfen jetzt schon Trainingseinheiten absolvieren. Für den allgemeinen Eislauf und die Eisstockschützen läuft die Saison vom 2. November bis 2. März - alles zu unveränderten Öffnungszeiten und Eintrittspreisen.

